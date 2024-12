El Govern invertirà prop de 22 milions d’euros en la primera infraestructura d’investigació de hadronteràpia d’Espanya

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha anunciat una inversió històrica de 21,8 milions d’euros per desenvolupar una tecnologia pionera contra el càncer basada en un accelerador d’ions de carboni.

Aquesta infraestructura, ubicada a l’Institut de Física Corpuscular (IFIC) a Paterna, permetrà avançar en teràpies més precises i menys invasives per al tractament del càncer, especialment en tumors radioresistents i pediàtrics.

Tecnologia innovadora contra el càncer

La hadronteràpia amb protons i ions de carboni ofereix una precisió extrema en la irradiació dels teixits tumorals, reduint els danys als teixits sans. El projecte inclou un accelerador lineal per a ions de carboni com a primer pas d’una instal·lació completa que es dedicarà a la investigació biomèdica i radiobiològica.

Compromís amb la ciència i la innovació

Diana Morant ha destacat que aquesta inversió forma part del compromís del Govern amb la ciència pública i les tecnologies disruptives. “Estem fent la major inversió en la història d’Espanya per a la investigació en la cura de malalties com el càncer”, ha afirmat. També ha remarcat la importància de col·laborar amb institucions com la Universitat de València, el CSIC i empreses innovadores com AVS.

Un projecte col·lectiu i de futur

Durant l’acte de cessió dels terrenys per part de la Universitat de València al CSIC, s’ha valorat la col·laboració entre diferents entitats, incloent el CDTI, el CIEMAT i l’Associació Espanyola contra el Càncer. El Govern aposta per un futur marcat per la ciència i la innovació com a eixos del progrés, segons Morant.

Aquest projecte representa un pas decisiu en la lluita contra el càncer i situa Espanya entre els països capdavanters en l’estudi de tecnologies avançades en salut.

