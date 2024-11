El Govern posa en marxa una nova secció en la pàgina web de Moncloa per a informarsobre la DANA

El president del Govern ha anunciat aquest nou servei web, en el qual s’ofereix informació oficial actualitzada sobre les mesures i ajudes del pla per a afectats per la DANA, així com dades sobre nombre de víctimes, desplegament de les Forces Armades i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o la situació dels transports i infraestructures.

• L’Executiu llança també un compte (@infodanagob) en la xarxa social X i una altra en Instagram per a oferir dades oficials d’interés a la ciutadania sobre aquesta emergència

El Govern ha posat en marxa des d’aquest dimarts a la vesprada una nova secció especial en la pàgina web de la Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/info-dana/paginas/index.aspx) amb tota la informació oficial actualitzada sobre la situació generada per la DANA i les mesures adoptades per l’Executiu.

El president del Govern, Pedro Sánchez,ha anunciat el llançament d’aquest nou servei d’informació en unacomparecencia en el Complex de la Moncloa per a detallar les primeres medidasdel Pla de resposta immediata, reconstrucció i rellançament per als afectats per la DANA, aprovat hui en Consell de Ministres.

La nova secció ‘Info Dana’ compta amb dos apartats. En el primer d’ells, s’arrepleguen dades oficials actualitzades sobre municipis afectats, víctimes confirmades, autòpsies practicades i persones rescatades.

També estan disponibles informació sobre el desplegament de l’Exèrcit, Policia i Guàrdia Civil, i sobre els avanços en la recuperació dels transports i infraestructurasafectados, així com l’estat delsubministraments bàsics.

El segon apartat d’aquest nou espai està dedicat al primer paquet de mesures del Pla de resposta immediata, reconstrucció i rellançament per a 78 municipis de la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia, perimport de 10.600 milions d’euros.

Així, els ciutadans poden trobar les mesures detallades del primer paquet aprovat hui, amb el qual es quadrupliquen les ajudes previstes en la llei per defunció, incapacitat, danys en estris i en habitatge, es concedeixen 838 milions d’euros en ajudes directes a unes 95.000 pimes i autònoms i es crea una incapacitat temporal extraordinària de treballadors i autònoms.

A això se suma la prestació per cessament d’activitat, l’augment del 15% de l’ingrés mínim vital i pensions no contributives, a més demoratorias i exempcions fiscals i de cotitzacions. També destaquen lasindemnizaciones del Consorci de Compensació d’Assegurances per pèrdua de vehicles o la posada en marxa d’una línia d’avals DANA per 5.000 milions d’euros.



Comptes en X i Instagram

Al costat de la posada en marxa de la secció en la pàgina web de Moncloa, eGobierno també llançarà un compte (@infodanagob) en la xarxa social X i una altra eInstagram, per a oferir dades oficials d’interés a la ciutadania sobre estemergencia, així com contingut audiovisual i informació dels ministeris, deComité de crisis per al seguiment dels efectes de la DANA o del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi).