La Fúmiga actuarà en les Festes Majors de Catarroja

El grup valencià és la primera confirmació de les festes del municipi, que se celebren durant el mes de setembre

Catarroja comença a ultimar preparatius per a les seues Festes Majors de setembre en honor a Sant Miquel. La primera confirmació musical ha sigut La Fúmiga, que protagonitzarà la nit del 13 de setembre en l’Espai Clara Campoamor.

El grup valencià deleitarà el públic catarrogí amb un concert. Amb entrada lliure fins a completar aforament – dins de la gira del nou disc ‘Tot està per fer’. Aquest esdeveniment forma part de la programació que prepara l’Ajuntament de Catarroja per a les festes municipals.

“És un honor comptar amb La Fúmiga per a les Festes Majors de Catarroja 2024. Grup valencià que amb la seua música i les seues lletres transmet alegria i vida. Aquest any, tenim sorpreses que, com aquesta, faran vibrar a tots els catarrogins i catarrogines”, assenyala l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.

A més, l’espai comptarà amb un punt violeta que, a part de fer una tasca informativa i formativa a la ciutadania. Treballarà per tal de garantir un concert segur i sense violències masclistes.

Rere el concert, tindrà lloc una discomòbil a càrrec del DJ catarrogí Rubén Nieto per a tancar la nit amb magnificència.

Cada setmana del mes d’agost, l’Ajuntament anunciarà via xarxes socials novetats i sorpreses per a viure unes festes “on regnen la il·lusió, la música, la tradició i el sentiment catarrogí”, indica l’alcaldessa. A partir del 3 de setembre, estarà disponible tota la programació via online i al Llibre de Festes, que se repartirà pels diferents domicilis.

La Fúmiga és un dels grups valencians de més rellevància intergeneracional. Amb temes com ‘Mediterrània’, l’agrupació destaca pel caràcter bandístic valencià i les seues lletres i melodies on primen l’optimisme i les sensacions positives.