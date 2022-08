El II Concurs Foios Little Fest tanca la gala amb èxit de participació

La segona edició del Foios Little Fest va inundar, dissabte passat, la Casa de Cultura de la millor dansa i música. Ni el jurat ni el públic el van tindre fàcil. No obstant això, finalment van ser Sonia García i Irene Bueno, en la categoria de Dansa Superior; Raquel Castelló i Fernando Cencillo, en la categoria de Dansa Novell; Paula Ros, en la categoria de Música Superior; i Daniel Ros, en la categoria de Música Novell els guanyadors del concurs.

El públic va ser determinant, ja que el seu vot representava un 50% enfront del 50% del jurat, i el nivell de les actuacions no va deixar a ningú indiferent. “L’edició d’enguany m’ha encantat, hi havia molt de nivell”, assenyalaven des del públic. Per part seua, membres del jurat també van reconéixer que “el nivell ha sigut molt alt en comparació amb l’any passat. Ha sigut una edició molt potent i ha estat molt renyit”.

I és que el canvi de format i la creació d’una categoria per a Novell i una altra per a Superior ha animat la participació. Tal com ha explicat el regidor de Joventut, Paco Serrano, “amb aquest model renovat del Foios Little Fest volem consolidar aquest certamen en el municipi per a continuar donant veu als artistes joves i, sobretot, l’oportunitat de mostrar tot el seu treball i potencial”. En aquest sentit, ha assenyalat que “afegir aquesta doble categoria en les disciplines de música i dansa ha sigut tot un encert, ja que s’ha notat en l’àmplia participació”.

Un punt de vista que també ha compartit l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, que ha posat en valor “la gran resposta del públic. Aquest nou format afavoreix la participació i la implicació de tots. Hem vist actuacions d’altíssim nivell que demostren el bon punt en el qual està Foios”.

El II Concurs Foios Little Fest arrancava amb les actuacions de dansa novell de la mà de Raquel i Fernando; i Celia i Mar. A continuació, el públic va gaudir de Daniel Ros i Nerea Lavara, en música novell. En les categories de superior, van ser Irene i Sonia, i Nacho i Pau, en dansa; i Paula Ros i Miguel Ángel Pacheco, en música, els encarregats de fer gaudir al públic.

Aquest festival de música clàssica i dansa clàssica, neoclàssica i contemporània, per a edats compreses entre 12 i 30 anys, va atorgar dos premis de 1.000 euros destinats a les categories Superior i de 500 euros per a les categories Novell.

Nervis, emoció i il·lusió van ser els sentiments que van compartir tots aquests joves quan van pujar a l’escenari. “El fet de tindre el públic tan a prop ens ha impactat, però estem molt contentes amb el resultat obtingut”, apuntaven Sonia i Irene, guanyadores en la categoria de Dansa superior.

Per part seua, els guanyadors en la disciplina de Música – Paula Ros (Superior) i Daniel Ros (Novell) – van coincidir en “la importància d’aquesta mena d’esdeveniments que reconeixen el nostre treball i ens permeten mostrar-lo al públic”.