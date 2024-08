L’IVASS millora la supervisió en residències amb nous sistemes d’alerta i crida assistencial.

Novetats tecnològiques per garantir una atenció més segura i personalitzada als centres residencials.

Directora general, María José Rico

Directora general, María José Rico

Nous sistemes d’alerta i crida assistencial a l’IVASS

L’Institut Valencià d’Assistència i Serveis Socials (IVASS) està implantant nous sistemes d’alerta i crida assistencial en els centres residencials per millorar la seguretat i la supervisió de les persones amb més necessitats o amb trastorns de conducta.

Tecnologia avançada per a una atenció òptima

La directora general, María José Rico, destaca que aquestes eines tecnològiques renovades faciliten una atenció més eficaç i una resposta ràpida davant possibles emergències. Els nous sistemes utilitzen sensors i dispositius innovadors per monitoritzar en temps real situacions de risc com caigudes, alteracions conductuals o moviments inesperats en hores de descans.

Expansió i millores en altres centres

Aquests sistemes ja s’han implantat amb èxit a la residència La Humanitat de Cheste i al CEEM d’Albocàsser, amb un total de 142 punts d’emissió d’avisos a la residència i 57 al CEEM. Els projectes es desenvolupen en col·laboració amb l’empresa Integració Digital Enginyeria i podrien expandir-se a altres centres com el CEEM Mossèn Cirilo a Alcoi i diverses residències per a persones amb discapacitat intel·lectual, com les de Carmen Picó a Alzira i Caixa Ontinyent a Ontinyent.

Aquestes millores no sols proporcionen una atenció més segura i personalitzada, sinó que també respecten la dignitat i els drets dels residents.