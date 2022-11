El Fòrum de l’Ocupació va oferir més de 100 llocs de treball en un sol dia

L’Ajuntament de Catarroja, en col·laboració amb les associacions comercials i empresarials de la localitat (ACYPE, AECA i ASMERCAT), ha recuperat les Jornades de la Economia Local, que s’ha celebrat en el Teatre Auditori de Catarroja, els dies 22 i 23 de novembre. Unes jornades on l’impuls econòmic del municipi ha sigut valorat en els premis Catarroja Empren amb els quals s’han tancat dos dies de molta activitat.



“Els premis Catarroja Empren són una manera de donar a conéixer a la ciutadania la importància i valor del nostre teixit empresarial i comercial local. Com en cada edició en cada gala posem en valor el seu treball i dedicació. A més, enguany hem pogut recuperar en tota la seua intensitat la Setmana de l’Economia, amb interessants tallers destinats al sector comercial i empresarial o el Fòrum de l’Ocupació una eina en la qual posem en contacte a les empreses amb les persones del municipi en cerca d’ocupació, realitzant polítiques efectives i directes perquè la població de Catarroja tinga oportunitats de reinserir-se en el mercat laboral”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.



L’objectiu d’aquestes jornades a tindre un espai en el qual poder reflexionar sobre els reptes als quals s’enfronten les empreses de la comarca per a adaptar-se a un mercat sostenible, al mateix temps analitzar les oportunitats de negoci, promoure contactes entre les empreses i les persones que busquen ocupació per a cobrir llocs de treball i impulsar relacions entre les empreses de la comarca amb la finalitat d’establir sinergies entre elles.



La inauguració d’aquestes jornades va ser a càrrec de Rocio Briones, directora general d’Ocupació de LABORA i de la vicealcaldessa, Lorena Silvent. Va completar la representació institucional l’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, el regidor de Joventut, Miquel Verdeguer, i el d’Urbanisme, Martí Raga.

Fòrum Ocupació



El ‘Fòrum de l’Ocupació’ ha tornat a ser el punt de trobada entre empreses i ciutadania en cerca activa d’ocupació. Més de 20 empreses de tota mena han acudit a la cita buscant nous perfils per a completar les seues plantilles, amb fins a 107 ofertes de treball que s’han plantejat en el Fòrum. Han sigut més de 500 les entrevistes realitzades en un matí frenètic que ha vist desfilar a grans professionals a la recerca d’una oportunitat laboral que gràcies a l’Ajuntament de Catarroja han pogut rebre a uns metres de les seues cases.



D’altra banda, en paral·lel al Fòrum de l’Ocupació, desenes d’empreses i organismes vinculats amb la formació han muntat els seus expositors per a donar a conéixer la seua oferta formativa als assistents a l’esdeveniment. Completar la formació és bàsic perquè les persones en cerca d’ocupació compten amb més possibilitats i eixides professionals i des de l’administració existeix un ampli ventall d’opcions en aquest sentit, com s’ha pogut veure en l’àrea expositiva.

Premis Catarroja Empren



El tancament perfecte a dos dies dedicats a l’ocupació i l’activitat empresarial va ser el lliurament dels Premis Catarroja Empren. Un any més es va voler premiar al sector comercial i empresarial local en la gala celebrada en el Teatre Auditori de Catarroja recuperant l’ambient de les edicions prepandèmia.

La gala ha estat conduïda per la periodista Laura Grande, qui ha repassat la importància per a un municipi de tindre un teixit comercial potent. Trobar a la porta de casa un comerç amb una persona de confiança que et pot aconsellar i conéixer a l’hora d’oferir un producte o servei, així com veïns que generen ocupació a través de les seues iniciatives empresarials és fonamental per a la convivència i l’estat de salut econòmic d’una societat.



El quadre d’honor dels premis Catarroja Emprén que reconeixen el valor del treball realitzat per les empreses en diferents categories va tindre com premiats a: 3it Enginyeria i Gestió SC, Andanafoto SL i Neutro Arquitectura SLP en la categoria de creació d’empresa nova; Asesoria Porcar, Tot Animació i Farmàcia de la Doctora Sanz en la categoria de trajectòria professional, Panea, Núvols de Regals i A+B Studio en creació d’empreses per dones i, finalment, Productos Velarte SL va rebre el premi compromís social i ambiental. Totes aquestes empreses van rebre un reconeixement en els seus respectius camps i també un premi en metàl·lic per valor de 1.500 euros.



D’altra banda, cal destacar la importància del suport de Caixa Popular en el lliurament d’aquests premis, així com la participació de les associacions comercials i empresarials del municipi, ACYPE, AECA i ASMERCAT, que són fonamentals per a dotar de múscul al sector.



L’acte va comptar amb la representació institucional de la Secretària Autonòmica d’Economia, Empar Bonafé, qui va entregar els guardons al costat de Lorena Silvent i Lourdes Rodríguez, regidora d’Impuls Econòmic, així com les empreses premiades en 2021. Un acte que va tindre una càrrega emocional molt important i del qual ix el sector empresarial i comercial molt reforçat i amb ganes de continuar fent créixer aquests premis en 2023.

Premis ACYPE i AECA

D’altra banda, ACYPE i AECA també lliuraren els seus reconeixements. En el cas d’ACYPE a Esfera Xavó per la seua trajectòria profesional i impecable durant la seua permanencia en ACYPE, així com l’adaptació del seu negoci a les noves tecnologies; Núvols de Regals, per la seua participació activa i cooperació en les activitats de l’associació; i Deleire Pasteleria, menció especial com a nova incorporació amb un projecte diferent als que ja composen el teixt d’esta associació.



Per la seua banda, AECA, enguany, com a novetat, ha premiat a les persones que la mouen i són el seu principal actiu:

Miriam Cerveró Garcia, llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, sòcia de Caixa Popular des de 2006 i directora de l’oficina ‘El Xarco’ de Catarroja des d’octubre de 2019. Des de la seua arribada, fa ja 3 anys, no dubtà amb el seu esperit afable i voluntariós d’integrar-se a la Junta Directiva d’AECA com a vocal, sent molt partícep i aportant el seu talent i la seua generositat.



Inma Vela Ortí, llicenciada en farmàcia, docent, empresària socia de Cervezas Antiga, i Presidenta d’AECA des de juliol del 2017 fins a juny de 2022. Dona valenta on hi haguen, sent 1ª presidenta no sols en la història d’AECA, sinó també de les associacions empresarials de tota la comarca de l’Horta sud. Persona humil, senzilla, empàtica, treballadora i molt motivada, que marcà el futur del qual és hui AECA. Amb ella, se feu més estreta la col•laboració amb l’Ajuntament de Catarroja, ens integrarem al Foro Empresarial de l’Horta Sud i tambè a la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana.

Tallers i taules redones



Finalment, recordar que durant aquests dos dies han tingut lloc tota una sèrie de tallers i taules redones vinculades amb la formació i l’ocupació. La mesa ‘Bones pràctiques, empreses que s’adapten al repte de la inclusió’, ha sigut moderada per Noemí Soriano, Experta en genere i àrea de dones per la igualtat de genere de plena inclusió, la van acompanyar veus autoritzades com Toni Zamorano President ONGD Valenciana, Formació Senegal, Diego Soliveres de Timpers, empresa que dissenya sabates amb persones amb diversitat visual, i Mayka Gallego, component del programa Plena Inclusió.



Per part seua, Tono Mestre de “Innovate 4.0” ha donat les claus per a accedir als fons Next Generation. A continuació, AECA va organitzar la mesa ‘Reptes i Oportunitats de les EGM’. Finalment, la Unió de Consumidors ha acostat la mesa, El Sistema Energètic i les últimes modificacions.