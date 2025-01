El Mareny de Barraquetes celebra la seua esperada cavalcada de reis 

La nit de reis és una de les més màgiques de l’any i les seues majestats van voler apropar-se a la població del Mareny de Barraquetes per a fer feliços als xiquets però també als veïns de la localitat.

A la vesprada-nit del 5 de gener, el poble es va convertir en l’escenari d’una de les cavalcades més especials.

Melchor, Gaspar i Baltasar, acompanyats dels seus fidels patges, van recorrer els carrers del Mareny en un cridaner desfile, rebent l’afecte i les mirades de sorpresa i alegria de tots els assistents.

Però no només estaven ells, sinó que també alguns personatges coneguts com els tres porquets, el geni d’Aladín o Ryder de la Patrulla Canina van voler ser patícips d’este moment tan extraordinari.

El recorregut va ser un moment de gran proximitat, on els Reis van tenir l’oportunitat de saludar als nens i compartir somriures i desitjos. Els més menuts, amb els ulls brillants d’expectació, no van parar de cridar els noms dels seus ídols i no van dubtar en fer pública la carta que els havien escrit.

És per això que els tres reis mags van posar punt i final a l’església repartint estos regals tant esperats com ja és tradició.

A més, gràcies a les noves incorporacions que han tingut i el llançament de caramels, balons i llepolies, han vist com la seua expectació ha estat en augment i han arribat veïns d’ altres localitats per a veure este gran espectacle.

Este any, la cavalcada del Mareny, tal i com ens contava l’ alcalde, ha sigut un esdeveniment en el que s’ha volcat tot el poble per a seguir mantenint la il·lusió dels xiquets, que és l’esperança que tenen els majors.