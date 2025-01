El Ministeri de Transports concedeix més de 51 milions d’euros a 87 municipis per finançar el transport públic urbà

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha atorgat 51.054.740 euros en ajudes a un total de 87 municipis per finançar el servei de transport públic col·lectiu urbà interior per a l’any 2024.

Aquestes subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva als ajuntaments que disposen d’aquest servei, independentment de la forma de gestió, sempre que compleixen els

següents requisits:

Disposar d’un Pla de Mobilitat Sostenible .

. Tenir més de 50.000 habitants de dret .

. Tenir més de 20.000 habitants de dret , sempre que el nombre d’unitats urbanes censades en el cadastre immobiliari urbà siga superior a 36.000 .

, sempre que el nombre d’unitats urbanes censades en el siga superior a . Municipis que, tot i comptar amb un nombre inferior d’habitants de dret, siguen capitals de província.

Es exclouen els municipis que, complint els requisits anteriors, participen en un sistema de finançament alternatiu amb fons de l’Administració General de l’Estat, com els transports de les Illes Canàries, el Consorci Regional de Transports de Madrid, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de València, que es beneficien de les subvencions nominatives previstes a tal fi en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Aquestes també s’han resolt per a l’any 2024.

Aquestes ajudes formen part d’un canvi d’enfocament del Ministeri per consolidar-se com a gestor de la mobilitat, entesa com un dret dels ciutadans i com un element de cohesió social, creixement econòmic, descarbonització i lluita contra el canvi climàtic al país.

Des de 2021, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible gestiona tant les subvencions nominatives a consorcis i autoritats metropolitanes de transport com les subvencions per concurrència competitiva a favor d’entitats locals per finançar els serveis de transport col·lectiu urbà, que fins al 2020 eren gestionades pel Ministeri d’Hisenda.