Una exposició amb peces de disseny avantguardista de les firmes Gandia Blasco i LZF Lamps conviuran amb les pintures i escultures del museu

El Museu de Belles Arts de València (MuBAV) se suma a la capitalitat mundial del disseny, que exerceix la ciutat de València en 2022, amb una exposició en què peces de disseny avantguardista i contemporani de les firmes Gandia Blasco i LZF Lamps conviuran amb les pintures i escultures del Museu.

La nit del 21 de setembre, a partir de les 20.00 hores, el Museu de Belles Arts de València obrirà de manera excepcional les portes en una vetlada plena de música i gastronomia durant la qual es podrà gaudir d’un estimulant diàleg entre les obres mestres de Josep Benlliure, Ignasi Pinazo i Martínez o Antoni Muñoz i Degrain i els dissenys més reconeguts d’LZF Lamps i Gandia Blasco.

Aquest esdeveniment, que té vocació de convertir-se en una important cita anual, dona compte de l’obertura recent del Museu de Belles Arts a les creadores i els creadors contemporanis, amb els quals la nova direcció del Museu manté un diàleg fluid i enriquidor. ‘La Nit del Belles Arts’ serà, al mateix temps, una mostra de com el millor disseny valencià beu de la riquíssima tradició artística d’aquesta terra.

L’exposició s’ubicarà en l’espai octogonal cobert amb cúpula del Museu de Belles Arts i romandrà oberta del 19 al 25 de setembre.

Obres d’art clàssic i peces de disseny contemporani

L’espai del Museu de Belles Arts coronat per la cúpula exhibeix set grans teles de pintors valencians de finals del segle XIX i principis del XX. Algunes d’aquestes obres van figurar en diferents edicions de les Exposicions Nacionals de Belles Arts i altres certàmens artístics, i representen escenes de la història, com és el cas d’‘El saqueig de Roma’ (1891), de Francesc Xavier Amèrigo; de temàtica social, com ‘Heroïnes’ (1897), de Cecili Pla, o ‘Dol interromput’ (1890), de José Garnelo; paisatges, fonamentalment marines, com és el cas d’‘A la deriva’ (1887), de Salvador Abril, ‘Sense rumb’ (1922), de Pere Ferrer i Calatayud, i ‘El vaixell fantasma’ (1913), d’Antoni Muñoz i Degrain, i destaca, per les dimensions, ‘La visió del Coliseu’ (1887), de Josep Benlliure i Gil.

Al costat d’aquestes, el públic pot admirar també una triada selecció de la col·lecció d’escultura del Museu, amb obres singulars dels mestres valencians Marià Benlliure i Ignasi Pinazo i Martínez.

En aquest mateix espai es mostraran peces de disseny de la firma Gandia Blasco. En concret, s’exhibeix la col·lecció ‘Onsen’ de mobiliari d’exterior de producció semiindustrial elaborada amb cuiro sintètic i acer inoxidable, concebuda per Francesco Meda & David Quincoces. També es podrà veure ‘Mangas original’, col·lecció d’estores i pufs elaborats a l’Índia per artesans locals concebuda per Patricia Urquiola per a la marca d’artesania GAN.

Igualment, a la cúpula del Museu troben el seu lloc ‘Buit’, butaca i puf d’exterior de Mayice Studio elaborat artesanalment amb malla d’alumini i teixit trenat desenvolupat per Kvadrat, i també ‘Patoso’, puf-butaca d’exterior concebuda per Alejandra Gandía-Blasco i inspirada en el mestre Achille Castiglioni.

Per la seua banda, LZF Lamps ha instal·lat peces de la col·lecció ‘Life-Size’ d’LZF, realitzada amb una tècnica clàssica de talla en fusta emprada pels artesans fallers anomenada vareta. Es tracta de les peces Koi, dissenyada per Innocuo The Sign (en col·laboració amb la cofundadora i directora creativa d’LZF, Mariví Calvo), i Big Bird, de grandària natural (vertical i horitzontal), dissenyat per l’artista Isidro Ferrer.

També en el vestíbul cupular del Belles Arts penja amb aplom el llum Canelobre de LZF, mostra del treball d’aquesta firma amb la xapa de fusta natural i ideada per Mariví Calvo. Canelobre és una composició de sis llums diferents de LZF: Agatha, Minimikado, Pod, Poppy, Raindrop i Totem. Calvo va embellir encara més Canelobre amb l’addició de diversos encantadors pardals de ceràmica, cada un d’ells acabat amb un esmalt daurat.

Mariví Calvo, Alejandra Gandía-Blasco i Pablo González Tornel, còmplices necessaris en una aliança d’avantguarda

Mariví Calvo, cofundadora d’LZF Lamps, ha declarat: “Estem molt contents que el Museu de Belles Arts òbriga les portes a l’artesania contemporània. Donem suport a la col·laboració entre empreses i també amb les institucions, i és un honor compartir un projecte d’aquestes característiques amb el Museu de Belles Arts de València. Una iniciativa pionera entre disseny i art que esperem que forge l’inici d’una nova etapa fructífera i duradora que ens permeta desenvolupar innovadores aliances futures”.

El director del Museu de Belles Arts de València, Pablo González Tornel, ha afirmat: “Des del meu nomenament com a director del Museu fa dos anys l’obertura cap a noves manifestacions artístiques i nous públics ha sigut una de les directrius del meu programa d’actuacions, i aquesta trobada és un dels resultats més feliços d’aquest interés”.

“Tal com vaig posar de manifest”, afig González Tornel, “en una exposició comissariada en la Universitat Jaume I de Castelló en 2019 (‘Analogies. Art i Disseny’), art i disseny són disciplines germanes entre les quals no hi ha límits, i així volem que el públic les perceba des d’aquesta institució”.

“Espere que aquesta iniciativa, en la qual Mariví Calvo, Alejandra Gandía-Blasco i jo mateix hem anat de la mà, es repetisca cada any per a recordar al públic que el ric passat d’aquesta terra es projecta cada dia en les fantàstiques creadores i creadors del present”, conclou el director del MuBAV.

Alejandra Gandía-Blasco ha declarat: “Ens alegra que Pablo González Tornel confie en el disseny contemporani i ens convide a celebrar-ho entre les obres del Museu de Belles Arts de València, amb els nostres amics Mariví i Sandro d’LZF, en el marc de València Capital del Disseny. Sempre hem cregut en el diàleg fluid entre l’art, el disseny i l’artesania com una visió renovadora del present”.

Aquesta innovadora exposició, que es mantindrà fins al diumenge 25 de setembre, afig una nova i meravellosa dimensió contemporània a les obres d’art del Museu de Belles Arts de València.