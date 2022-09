La presentació formarà part de la programació oficial de les activitats de la World Design Capital València 2022

L’exposició sobre falles experimentals, instal·lada a l’Espai Josep Alarte del Museu Faller de València des del juny passat, comptarà amb un catàleg que es presentarà a finals de mes. Este document repassarà “críticament” el paper històric que les institucions públiques valencianes han tingut en l’estímul i promoció d’este tipus de falles, com l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), l’Ajuntament de València, la Universitat Politècnica de València, o més recentment, el Centre del Carme, pertanyent al Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana.

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha destacat “la importància” de l’esmentada exposició, comissariada pels professors de la Facultat de Belles Arts d’Universitat Politècnica de València, Pepe Romero, Jaume Chornet i Leonardo Gómez. I ha destacat que “la mostra ha permet observar el paper desenvolupat per les institucions públiques”.

Carlos Galiana ha posat com a exemple el concurs de l’IVAJ de falles experimentals en els anys noranta del passat segle, l’encàrrec del consistori d’algunes falles municipals des dels anys huitanta i també amb el seu propi concurs de falles innovadores i experimentals des dels anys noranta, les falles plantades per la comissió de la UPV des de començaments de segle, o les exposicions i instal·lacions dels darrers anys al Centre del Carme.

El catàleg consta de 133 pàgines, amb tots els seus textos en valencià, castellà i anglés, i les fotografies de totes les peces exposades. En ells tenen cabuda, a més dels textos de sala, tres articles per a contextualitzar i explicar la mostra. El primer, obra de Leonardo Gómez, “Experimentar amb Falles. Estat de la qüestió”, repassa àmpliament la trajectòria i transformacions de les falles experimentals; el segon, escrit per Pepe Romero, “Falles experimentals institucionals: Ajuntament i concurs Falles I+E”, se centra en el paper de la institució municipal pel que fa al foment de les falles experimentals; i el tercer, obra de Jaume Chornet, “La Falla de la Universitat Politècnica de València, un projecte experimental que no acaba de quallar”, explora el paper d’esta iniciativa universitària en la història de les falles experimentals.

Al llarg de les pàgines del catàleg s’aborda l’obra de molts artistes en la confecció de les falles experimentals, així com les diverses problemàtiques, debats i iniciatives generades al llarg dels anys, com el paper de les comissions falleres, els canvis institucionals, les tendències artístiques que s’obrin pas, així com els reptes que es plantegen de cara al futur. La presentació del catàleg es vol plantejar com un diàleg obert i crític amb participació dels comissaris de la mostra, els artistes fallers i artistes falleres i membres de comissions falleres de falles experimentals que desitgen participar des d’una fila 0.

L’acte de presentació forma part de la programació oficial de les activitats de la World Design Capital València 2022, i el document estarà a la venda en el Museu Faller de València per 7 euros, al costat dels catàlegs de les anteriors exposicions.