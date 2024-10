El Museu Valencià de la Festa d’Algemesí reivindica la moda de la Moguda Valenciana

Una desfilada de moda obri el projecte “Mediterrània: moda i creativitat a la València dels 80 i 90” que culminarà amb una ambiciosa exposició en 2025

Este dissabte 19 d’octubre, el claustre del Convent de Sant Vicent, seu del Museu Valencià de la Festa, serà l’escenari d’una innovadora i singular passarel·la de moda que marcarà l’inici d’un ambiciós projecte expositiu: “Mediterrània: moda i creativitat a la València dels 80 i 90”.

Esta desfilada mostrarà més de 30 models originals dels anys 70 i 80, extrets de l’arxiu de moda del comissari i director creatiu del projecte, Guillem Bernat Alventosa Talamantes, i de col·leccions personals de figures rellevants del món de la moda valenciana, com Josep Lozano. Entre les peces, destaquen creacions d’icònics dissenyadors valencians com Francis Montesinos, Paca Cordellat, Pepe Picó, Trànsit de Modes, Valentín Herraiz i Juan Andrés Mompó, en un homenatge a l’època daurada de la moda valenciana.

L’esdeveniment no serà una recreació històrica o un viatge als anys huitanta, sinó més aviat una celebració de la creativitat que va florir durant la Moguda Valenciana, i una oportunitat per a revisitar i reinterpretar les arrels d’esta explosió artística, aprofundint en el llegat dels anys setanta. Este serà el fil conductor que explicarà com l’ànsia de llibertat en els últims anys de la dictadura i els moviments culturals de finals d’eixa època van inspirar els creadors més importants de la València dels huitanta. Així mateix, esta passarel·la serà el punt de partida d’una fascinant exposició prevista per a 2025, que ocuparà tant el Museu Valencià de la Festa com l’espai d’art contemporani L’ESART. Esta proposta establirà un diàleg entre la moda i altres disciplines artístiques com la pintura, la fotografia, l’escultura, les arts gràfiques i la música.

Els anys huitanta, igual que els seixanta a tot el món, són sinònim de creativitat en el disseny i les arts a Espanya. Després de dècades d’aïllament i repressió, la influència de moviments juvenils i artístics internacionals com l’art pop, la psicodèlia i el moviment hippy va començar a impregnar la cultura del país, que no havia pogut expressar-se lliurement en dècades anteriors. Un exemple notable d’este esperit llibertari va ser la moda Adlib, sorgida a Eivissa, que fusionava l’estètica tradicional de l’illa amb les tendències més avantguardistes. Este estil va ser importantíssim i estructurador per a la imatge que la moda valenciana va reflectir durant els huitanta, inspirant dissenyadors com Francis Montesinos, qui en les seues pròpies paraules deia: “l’essència d’Eivissa sempre ha sigut present en la meua obra, és una connexió amb la llibertat, la naturalesa i l’estil mediterrani”.

Esta fusió de llibertat creativa i arrels mediterrànies va marcar profundament el disseny valencià dels anys huitanta, en el qual artistes com Montesinos i la marca dels germans Erranando Mariscal, Tráfico de Modas, entre altres, van reivindicar l’artesania local com el punt a mà, l’esparteria i la tradició, donant lloc a una estètica que abraçava la modernitat sense perdre l’essència mediterrània. Esta simbiosi entre l’antic i l’innovador va definir una època irrepetible, reflectida en els dissenys plens de color, llum i textures inspirades en la naturalesa valenciana.

L’esdeveniment en el Museu Valencià de la Festa serà una oportunitat única per a reviure les arrels i orígens de la moda valenciana dels anys 80, com l’estètica que caracteritzava la llibertat dels 70 va impregnar el disseny del nostre territori, i per a explorar com la cultura valenciana de l’època es va nodrir d’influències internacionals i locals, oferint als assistents una experiència inoblidable. La passarel·la començarà en el claustre del museu a les 19.30 h, amb una introducció a càrrec del comissari, Guillem Bernat Alventosa Talamantes, i l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis Bretones.