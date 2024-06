El MuVIM aprofundix en el paisatge actual del nucli històric de Gavarda amb una exposició de Vicent Machí

La mostra ‘La memòria del terra’, de l’artista Vicent Machí, està composta per una sèrie de llenços i un vídeo en els quals les formes naturals i l’acció de l’ésser humà s’entrellacen per a comptar el passat de la localitat

L’exposició es podrà vore a la Sala Alta del museu de la Diputació de València des del 12 de juny fins al 20 d’octubre

Dimecres 12 de juny de 2024.- Les formes naturals i geomètriques, el paisatge i l’acció de l’ésser humà s’entrellacen en els llenços de Vicent Machí que donen nom a la mostra ‘La memòria del terra’. Com a pinzell, el sòl, la terra del nucli històric de Gavarda, “l’empremta de les voreres, carreteres i descampats en els quals abans s’erigia una casa i les ruïnes de les vivendes que van ser assolades per la pantanada de Tous del 20 d’octubre de 1982”, ha apuntat la comissària de la mostra, Johanna Caplliure.

La Sala Alta del MuVIM, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, acull esta mostra, que “rendix un homenatge al nucli històric de Gavarda mitjançant un recorregut performance a través de l’arrossegament d’una estructura de fusta amb una tela engrapada, tal com es veu en el vídeo de la mostra”, comenta l’artista Vicent Machí.

Machí comenta també que sempre s’ha sentit atret per les formes geomètriques i orgàniques així com la simultaneïtat entre elles. “Per a esta mostra tenia com a pretext aïllar estes formes perquè no ocuparen tot l’espai del bastidor, per això vaig realitzar uns llenços de gran format, i en la figura es plasma l’arrossegament que faig, deixant veure el sòl, la qual cosa dona lloc a una espècie de petjada que crea un metapaisatge”.

Per part seua, el cap d’Exposicions del MuVIM, Amador Griñó, ha assenyalat que Vicent Machí “és un jove valor ja consolidat amb molts premis en el seu currículum, però sobretot és un treballador; darrere de cada obra hi ha una història i Vicent Machí ens està contant la seua”.

“Machí es nega al fet que la memòria desaparega -continua Griñó- ell treballa des del no figurativisme, des d’estes composicions estèticament perfectes, construint els seus quadres a partir del propi terreny del qual està parlant, la qual cosa dona lloc a unes composicions precioses”.

Vicent Machí

El treball de Vicent Machí (Gavarda, 1997) s’inspira en el paisatge entre el que se suposa natural en este i el complex entramat d’unes certes formes que es poden observar en el llegat d’esta localitat. Treballa unes estructures plàstiques de caràcter abstracte però identificables. D’una banda, es pot observar un llenç que efectua el seu paper com un registre del sòl de Gavarda, i és que Machí sostrau en el seu arrossegament l’empremta del municipi. D’altra banda, es poden observar dos formes geomètriques, la circumferència i el rectangle que servixen com a dispositiu modular per a crear jocs de pressió i formes entre el sòl i el llenç.

Així, ‘La memòria del terra’ està composta per una desena de llenços de gran format i un vídeo que arreplega l’acció realitzada per l’artista per a efectuar les peces on el físic del terreny, així com l’experiencial de l’activitat cobren un sentit memorístic. Estes peces, produïdes per a esta mostra que acull el MuVIM, continuen un treball previ realitzat en la seua sèrie ‘Sobre el paisaje’. En les dos Gavarda és la protagonista. El paisatge de Gavarda es convertix en un escenari on conviuen les formes naturals i l’acció de l’ésser humà, configurant una amalgama sedimentària d’històries que s’entrellacen per a contar el passat. Machí arreplega les partícules epidèrmiques del sòl de Gavarda component una espècie de memòria de la pols que servix com a estudi estratigràfic de la vida en esta localitat.