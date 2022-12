El “Nadal Diveractiu” de l’Observatori del Canvi Climàtic oferix tallers, contacontes i activitats gratuïtes per a públic familiar

L’Observatori Municipal del Canvi Climàtic de la Fundació València Clima i Energia oferix durant les vacances de Nadal tallers, contacontes i servici de ludoteca gratuïta per a públic familiar. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha explicat que “la demanda d’activitats per a xiquets i xiquetes s’incrementa durant les vacances i, des de l’Ajuntament, volem oferir a les famílies la possibilitat de participar en activitats lúdiques i també educatives on els més menuts puguen divertir-se i jugar amb valors”.



Segons el regidor, “es tracta de continuar la tasca de conscienciació que s’està fent des de l’Observatori del Canvi Climàtic durant tot l’any amb els centres escolars i d’oferir un espai segur i gratuït on les famílies poden passar-ho bé amb l’assistència d’educadors mediambientals”.

Així, entre les activitats programades hi ha un taller per fabricar ornaments nadalencs amb material reciclat, sessions de contacontes i un servei de ludoteca climàtica amb jocs de taula centrats en el medi ambient, l’ecologia i la biodiversitat. Inicialment, les activitats tindran lloc del 23 al 28 de desembre però no es descarta ampliar l’oferta en funció de l’acollida.

Els tallers de manualitats ensenyaran els més menuts a fer ornaments nadalencs amb nous, arbres de Nadal amb fulles seques o figures amb rotllos de paper higiènic. Per la seua banda, els contes “La música de la selva” i “El riu d’Elena” els acostarà històries sobre la desforestació dels boscos i la importància de l’aigua com a recurs natural. Per últim, el servici de ludoteca climàtica posarà a disposició de les famílies diferents jocs de taula, jocs educatius i interactius per divertir-se, jugar i aprendre de forma autònoma.

El programa “Nadal Diveractiu” es posa en marxa després de l’èxit de la iniciativa dels “Dissabtes Diveractius” de l’Observatori del Canvi Climàtic, que ha tancat tots els tallers oferits en 2022 amb el cartell de complet.

Totes les activitats tenen lloc al local que la Fundació València Clima i Energia del barri del Cabanyal-Canyamelar de València, concretament al carrer del Doctor Lluch, 60. Totes les activitats són gratuïtes, però l’aforament és limitat i cal fer inscripció en línia. Podeu consultar els horaris, el calendari i els continguts de cada activitat i inscriure-vos en les activitats en la pàgina web https://bit.ly/3Pwtns1.