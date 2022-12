Música, fires, tallers per als més xicotets i la tan esperada arribada dels Reis Mags d’Orient i de Pare Noel als carrers d’Aldaia

Amb l’encesa de llums nadalenques als carrers d’Aldaia, comença una època amb una gran quantitat d’activitats perquè tota la família puga gaudir d’un Nadal envoltat dels seus i de molta màgia. Comencem en gran el diumenge 18 de desembre amb la Fira del Comerç que organitza ACODA, que compta amb activitats per als més xicotets de la casa, així com actuacions musicals i un sorteig molt especial d’un Viatge a Disneyland París per a tota la família.

La Biblioteca Pública Municipal d’Aldaia comptarà amb la seua pròpia programació nadalenca, com un “Christmas Elf Workshop”, el dimecres 14 de desembre a les 18.00 hores, que es tracta d’un Taller de Nadal interactiu en anglés per als xiquets i xiquetes de 4 a 9 anys per a què cal inscriure’s. A més faran un espectacle de contacontes i màgia per a tota la família el dimecres 21 de desembre a la mateixa hora, titulat “La màgia dels contes”. Finalment, la Biblioteca Municipal realitzarà un Taller basat en El conte de Nadal de Charles Dickens del 2 al 5 de gener de 2023 de les 10.00 a les 13.00 hores.

D’altra banda, del 19 al 23 de desembre es durà a terme una Campanya de recollida de mòbils en desús per a protegir els ecosistemes, i l’últim dia hi haurà música i tallers en la Plaça de la Constitució. També el dissabte 17 de desembre a les 19.00 hores hi haurà una actuació nadalenca molt especial per a tots els públics del Grup de Danses de la Ronda d’Aldaia en el Teatre del Mercat. El dijous 29 de desembre tindrà lloc el “Palmito Fest” en la Plaça de la Constitució, que comptarà amb activitats per a fer en família, visites al MUPA i a l’Espai d’Art de la Plaça Major de Gent Jove, música, i a més la visita de tres emissaris reals.

El TAMA, per la seua part, ha organitzat també la seua pròpia programació de Nadal, com no podia ser d’una altra manera, que comença el 18 de desembre a les 12.00 hores amb un Concert de Nadal a càrrec de la Unió Musical d’Aldaia. Aqueix mateix dia a les 18.30 hores la Banda Simfònica d’Aldaia interpretarà un altre Concert de Nadal amb una il·luminació espectacular. La programació nadalenca del TAMA segueix amb un altre Concert de Nadal el dijous 22 de desembre a les 22.00 hores per part de l’Orfeó d’Aldaia, que celebra el seu 50 aniversari, i del Eccho Vocis de Sueca.

Per als més xicotets el TAMA organitza el 27, 28 i 29 de desembre el XVIII Cicle nadalenc de teatre per als xiquets i les xiquetes denominat “Bonic”. Aquest cicle de teatre nadalenc compta amb l’espectacle de música i teatre “Paraules a les butxaques” dels Combi (Alacant), el grup de percussió AMORES (València) que presenta “MAMMA ÀFRICA”, i finalment l’espectacle musical de Nacho Diago i el Centre de Producció Teatral Escalante (València) que presenta “La màquina de Rube Goldberg”.

Respecte a la programació esportiva d’aquest mes de desembre, el dimecres 21 de desembre de 17.30 a 19.00 hores es fa una Gala de Nadal de l’Escoles Esportives en el Pavelló Municipal Jaume Ortí. A més també es farà la VIII Carrera Sant Silvestre Solidària, com tots els anys, el divendres 23 de desembre, i eixirà de la plaça de la Constitució a les 19.30 hores.

Finalment, Aldaia rebrà la visita de Pare Noel el dimecres 22 i el dijous 23 de desembre que caminarà pels seus carrers amb un descapotable. I per descomptat, el 5 de gener de 2023 a les 18.00 hores se celebrarà la tan esperada Gran Cavalcada dels Reis Mags, que recorreran els principals carrers del poble fins a arribar a la Plaça de la Constitució, on saludaran des de les portes de l’Ajuntament, a tots els xiquets i xiquetes d’Aldaia.

Escola de Nadal

Durant les vacances nadalenques, per als xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys hi haurà jocs de Nadal a l’Escoleta Infantil Municipal “Llavoreta”, i per als xiquets i xiquetes de 4 a 16 anys es faran activitats eduque-esportives en el Poliesportiu Municipal del 26 de desembre al 5 de gener als matins.