El nou carnet UP connecta amb la cultura: descomptes del 50% i més de 55.000 assistències anuals

La Universitat Popular de València impulsa l’accés a la cultura amb el nou carnet de participant, que ofereix descomptes de fins al 50% en entrades a activitats culturals com cinema, teatre, museus i visites guiades.

A més, en alguns casos, els descomptes s’apliquen també a una persona acompanyant.

El regidor de Majors i president de la Universitat Popular, José Gosálbez, ha destacat que aquesta iniciativa converteix l’entitat en “un agent de dinamització cultural i econòmica a València”, amb més de 55.000 assistències anuals i una programació que supera les 1.800 activitats per curs.

Amb aquesta targeta digital, vàlida per un curs escolar, els participants poden gaudir d’un ampli ventall de propostes culturals: projeccions de pel·lícules, teatre, dansa, òpera, exposicions, senderisme, conferències i excursions a llocs d’interès històric, natural o artístic per tota la Comunitat Valenciana.

Gosálbez ha remarcat que aquesta iniciativa “vincula l’aprenentatge a les aules amb l’oferta cultural de la ciutat, fomentant la participació en activitats de gran valor per a la comunitat i contribuint al progrés de València”.

El carnet UP és personal i reconegut com a carnet d’estudiant en moltes institucions culturals, tant de València com d’altres municipis. Amb aquest programa, la Universitat Popular reafirma el seu compromís amb l’educació, la cultura i la sostenibilitat.