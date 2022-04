El següent pas serà la licitació de les obres per a començar amb la seua construcció

Bones notícies per al CEIP Mare de Déu del Patrocini de Foios. Tal com s’ha informat des de l’àrea d’Educació del consistori, encapçalada pel regidor Juanjo Civera, “ja tenim el projecte d’execució, i tan sols queda licitar les obres perquè la seua construcció comence a fer-se realitat al més prompte possible”.

El nou centre educatiu no només comptarà amb dues aules de dos anys, sis aules per a Infantil i 12 per a Primària; sinó que també disposarà d’aules de música, informàtica i idiomes, així com aules d’audició i llenguatge i de pedagogia terapèutica.

Les instal·lacions es completaran amb un menjador, una biblioteca, un gimnàs i dues àmplies pistes esportives, a més d’una zona de jocs lliures, una sala d’actes i un saló multiusos. “Un nou centre que, sens dubte, segueix la línia de la dignificació dels espais educatius per a garantir la igualtat d’oportunitats”, ha assenyalat Civera.

Així mateix, el nou CEIP Mare de Déu del Patrocini incorporarà els criteris de sostenibilitat i accessibilitat en els seus més de 10.000 m². En aquest sentit, s’instal·laran plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum elèctric i el condicionament d’aire serà mitjançant fluxos d’intercanvi de corrents d’aire per a aconseguir que l’edifici siga eficient energèticament.

Finalment, el nou centre educatiu comptarà amb un hort escolar per a fomentar hàbits de vida saludable i pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

