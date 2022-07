El nou Centre de Dia del Cabanyal, compta amb una inversió de 2,5 milions d’euros

La Junta Local ha aprovat el projecte d’este recurs de proximitat que donarà servici a 60 persones majors i a les seues famílies

La Junta de Govern Local ha aprovat hui el projecte del Centre de Dia de persones majors del Cabanyal. Este nou recurs “de proximitat” s’executarà en un termini de 12 mesos, amb un pressupost de 2,5 milions d’euros i finançat per fons del Pla de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. L’immoble, amb capacitat per a 60 persones, ocuparà una parcel·la de 1.062 metres quadrats ubicada al costat de l’Estació del Cabanyal, “en una de les primeres illes que es va expropiar i enderrocar per a prolongar l’avinguda Blasco Ibáñez, una decisió que finalment va ser derogada perquè haguera trencat la trama urbana i el patrimoni d’este barri dels Poblats Marítims”.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha informat hui d’este acord del govern local que afecta l’illa delimitada pels carrers de Francisco Eiximenis, Safareig, Vidal Canelles, Sòl, i Poble nou de la Mar. I ha explicat que esta última via també es reurbanitzarà amb fons EDUSI, “per conformar un bulevard segur, enjardinat i amable”. “La construcció d’este centre acaba amb esta zona fins ara sense urbanitzar, amb carrers sense asfaltar, ni voreres”, ha aclarit.

“Dins del patiment del barri ho hem resolt de la millor manera possible amb un centre de proximitat que donarà servici a les persones majors i a les seues famílies, i suposarà una notable millora d’esta zona, la més castigada pel projecte de prolongació de Blasco Ibáñez dels governs locals anteriors a l’any 2015”.

En manifestar la seua “satisfacció per tirar endavant este projecte, que va impulsar des de l’àrea d’Envelliment Actiu fa 4 anys i que ha resultat complex per requerir diferents operacions urbanístiques i tramitacions per part de la Generalitat”, Sandra Gómez ha celebrat “el significat d’esta actuació, ja que esta illa fa dos dècades estava plena de vivendes de famílies del Cabanyal que van ser expropiades i enderrocades i ara es regenera i recupera la vida”.

Pel que fa al nou centre de dia, la vicealcaldessa ha destacat que comptarà amb espais enjardinats al seu voltant i en un gran pati central envidrat, amb tendals i arbratge de fulla caduca que permetrà que tots els espais estiguen ventilats i un hort amb fins terapèutics. L’accés principal, obert al carrer de Poble nou de la Mar, donarà pas a la zona d’administració, distintes sales, menjador, i banys geriàtrics A la planta superior hi haurà zones privades per al personal, i espai per alguns servicis complementaris per a les persones usuàries com són perruqueria i podologia, així com una terrassa transitable.

En total, el centre comptarà amb una superfície útil de 1.000 metres quadrats. Respecte al seu disseny, Sandra Gómez ha destacat que el nou immoble, que s’executarà amb el menor impacte mediambiental i en consonància amb la resta d’edificis del barri, es caracteritzarà per reduir la demanda energètica, ja que aprofitarà la llum natural.