Jesús Monzó: “Aconseguir aquest institut és una fita per a Catarroja que convertirà l’avinguda Jaume I en un eix cultural i educatiu”



L’Ajuntament de Catarroja ha fet el pas definitiu per al començament de la construcció del nou IES en el municipi. Així doncs, el passat ple va acceptar per unanimitat el traspàs de competències per a la construcció del nou centre de Secundària després de l’acceptació de Conselleria de l’avantprojecte presentat per l’Ajuntament.



“Aconseguir aquest institut és una fita per a Catarroja que convertirà l’avinguda Jaume I en un nou eix de l’Educació i de la Cultura, ja que al costat dels projectes del nou centre de formació de la Generalitat (Labora) i el Jardí Arqueològic de la Vila Romana, tindrem un futur poble amb les infraestructures educatives que es mereix Catarroja, sent a més, referència en formació professional a l’Horta Sud”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.



Així doncs, es tractarà d’un centre educatiu que comptarà amb 16 unitats de Secundària i 4 de Batxillerat que aconseguiran alleujar la pressió que pateix l’actual IES Berenguer Dalmau. L’import total de l’obra és d’11 milions d’euros dels quals 515.000 euros es destinaran durant els dos pròxims exercicis al projecte, mentre que la resta, prop de 10 milions i mig seran per a l’execució de les obres que s’espera finalitzen en 2026.



“La col·laboració entre Conselleria i l’Ajuntament ha sigut total per a poder portar a bon terme aquest projecte que fructifica anys de treball per aconseguir per a Catarroja les instal·lacions educatives que mereix”, explica José Antonio Cuberos, regidor d’Escolarització. D’altra banda, des de la Regidoria es continua treballant per a millorar les instal·lacions educatives del municipi aprofitant les vacances nadalenques es faran alguns treballs d’adequació en els centres per a tractar d’interferir el menys possible amb el seu funcionament.