El Palau de la Música habilita una fila zero en el Nadal Solidari per als afectats per la Dana

L’auditori programa dos concerts en suport a la formació Amores, Grup de Percussió i al col·lectiu Sedajazz, damnificats per les inundacions

El Palau de la Música se suma a la iniciativa Nadal Solidari de l’Ajuntament de València per als afectats per la Dana, amb una fila zero en huit concerts i espectacles de la programació de desembre i principis de gener de 2025.

Les aportacions es canalitzaran a través del compte habilitat per la Generalitat Valenciana a este efecte. Així mateix, el Palau ha programat dos concerts per a fer costat a la formació Amores, Grup de Percussió, i al col·lectiu Sedajazz, greument afectats per esta tragèdia.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat: “Tots els concerts que se celebren en el Palau estan començant amb un minut de silenci en memòria de les víctimes, familiars i afectats per la DANA. Volem mantindre un record constant per a no oblidar esta tragèdia i manifestar el nostre més sincer reconeixement i suport a totes les persones afectades”.

Nadal Solidari reunix en el Palau cites tradicionals com ‘El Messies’ de Händel, el Concert de Nadal de la Banda Simfònica Municipal de València, ballets melòdics, l’opereta ‘La viuda alegre’ de Strauss, un concert de Nadal a ritme de jazz, la recreació del Concert d’Any Nou vienés i dos propostes musicals i lúdiques per als més xicotets.

Per a fer costat a dos col·lectius molt vinculats al Palau i que han patit greus pèrdues per la Dana, el 22 de desembre, a les 12.00 hores, la formació Amores, Grup de Percussió, presentarà a la Sala Rodrigo el concert ‘Solidaritat’, amb obres pròpies i de J. S. Chapi, E. Calandín, Albéniz/J. S. Chapi, A. Pärt i L. Andriessen. Per part seua, el dijous 26 de desembre, a les 19.30 hores, serà la Jove Big Band Sedajazz, juntament amb artistes convidats, qui pujarà al mateix escenari. Estos concerts seran gratuïts, però es disposarà d’una fila zero per als qui desitgen aportar una ajuda econòmica als afectats.

La programació de Nadal Solidari començarà l’11 de desembre, a les 19.00 hores, a la Sala Iturbi, amb ‘El Messies’ de Georg Friedrich Händel, interpretat per la formació britànica The Sixteen, sota la direcció de Harry Christophers. Este cèlebre oratori barroc és una de les cites tradicionals de l’auditori valencià des de la seua inauguració en 1987.

La següent cita serà el Concert de Nadal de la Banda Simfònica Municipal, el 15 de desembre, a les 11.30 hores, també a la Sala Iturbi. Este concert gratuït, sota la direcció d’Álvaro Albiach i amb la coral Juan Bautista Comes, inclourà obres cèlebres relacionades amb Nadal de Dvořák, Txaikovski i Morals, a més d’una selecció de nadales entranyables. Comptarà, a més, amb una fila zero la recaptació del qual es destinarà al compte habilitat per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per a ajudar a les societats musicals afectades.

Un altre programa destacat serà el del 19 de desembre, a la Sala Iturbi, a les 19.30 hores, protagonitzat per l’Orquestra de València sota la direcció de Josep Vicent. Interpretaran un programa compost per grans ballets com ‘Spartacus’ de Jachaturián, ‘L’ocell de foc’ de Stravinski i ‘El llac dels cignes’ de Txaikovski.

A ritme de jazz

Nadal a ritme de jazz arribarà el 21 de desembre, a les 19.00 hores, a la Sala Iturbi, amb l’espectacle Jazzy Christmas. Sota la direcció de Ximo Tébar i Nacho Mañó, destacats artistes del gènere oferiran la segona edició d’este concert, que l’any passat va ser un èxit per la seua varietat d’estils i estàndards.

El 22 de desembre, a les 18.30 hores, a la Sala Iturbi, el públic podrà gaudir de l’opereta en versió concerte ‘El ratpenat’ de Johann Strauss. Serà interpretada per la formació francesa Els Musiciens du Louvre, dirigida per Mark Minkowski, amb un repartiment vocal de luxe i la participació del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.

El 29 de desembre, a les 17.00 hores, també a la Sala Iturbi, es presentarà el concert familiar ‘El trencanous i el rei dels ratolins’, un conte de Hoffmann acompanyat per la música de Txaikovski, a càrrec de l’Orquestra Simfònica dels Belles Arts.

Ja en 2025, el 2 de gener, a les 18.30 hores, tindrà lloc el ‘Concert d’Any Nou’, inspirat en el cèlebre esdeveniment vienés. L’Orquestra Simfònica i Ballet de Belles Arts, dirigits per José Vicente Ramón Segarra, interpretaran una selecció d’àries, valsos i polques de Strauss, Puccini, Offenbach i Txaikovski.

Les activitats musicals de Nadal Solidari finalitzen el dia 4 de gener, en el qual se celebrarà una jornada solidària per a tota la família en diversos espais de l’auditori valencià, amb actuacions de grups musicals, màgia per als més xicotets, tallers participatius, contacontes i jocs tradicionals infantils, amb un horari de 10.00 a 19.00 hores.

A més, el Palau de la Música de València acollirà diversos concerts solidaris en memòria de les víctimes i afectats al llarg de tota la temporada. Estes actuacions comptaran amb la participació de destacades agrupacions, solistes i artistes de diversos gèneres musicals, els noms dels quals s’anunciaran amb antelació a les dates programades.