L’exposició s’inaugura el dijous 12 de setembre a les 18.30 hores i podrà visitar-se fins al 26 de setembre. Dissabte serà el concert sénior de festes amb els grups “Piedras azules”, “Inercia” i “Fuego”

La sala d’exposicions del Palau Vivanco acull la mostra “Instants anònims” del fotògraf catarrogí Paco Costa, que s’inagura el dijous, dia 12 de setembre.

Una col·laboració de la regidoria de Persones Majors amb la regidoria de Cultura que il·lustra amb 44 imatges moments fugaços captats per la càmera de l’autor del llibre «Història del Gurugú. Lloc de canvi i creixement» i l’exposició ‘Colps de llum’. La mostra podrà visitar-se fins al 26 de setembre en horari de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores, i dissabte i diumenge, de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.

També aquesta setmana, la regidoria de Persones Majors i dintre del programa de festes organitza el concert sénior de dissabte 14 de setembre, a les 22.30 hores, amb l’actuació dels grups “Piedras azules”, “Inercia” i “Fuego”, com l’avantsala de les activitats Activa’t Sènior de l’últim trimestre de l’any, i on la música serà la protagonista, a la plaça Major, amb un concert de l’època daurada de la música ‘dels anys 60′, 70′, i 80’ amb bons recorda per al públic sènior.

El berenar sènior serà l’acte central de Majors en les festes de Catarroja. Els tiquets per al berenar s’hauran de recollir el dimarts dia 17, de 9.00 a 12.00 hores, amb la presentació del DNI, a un dels tres punts habilitats: la sala d’exposicions del Palau Vivanco, l’edifici de la Llotgeta, o les oficines de Benestar Social a l’avinguda Jaume I. El berenar serà el dijous, 19 de setembre, a les 19.30 hores, a la plaça del Mercat, amb una actuació musical.

El vicealcalde Jesús Monzó també ha informat que el departament ja està preparant la programació Activa’t Sènior del curs 2023-2024 amb les propostes específiques de l’últim trimestre de l’any i que inclouran novetats i actes tan esperats com les ‘Bodes d’Or catarrogines’, ‘La teua dècada’ o ‘Cap d’Any sènior’.

«Des de la regidoria de Persones Majors estem preparant una programació molt especial amb grans novetats per a l’envelliment actiu al voltant de la salut, l’oci i la cultura, amb col·laboracions d’entitats i nous programes», anuncia el vicealcalde, Jesús Monzó.