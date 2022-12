Carcaixent supera l’equador de la seua primera Setmana Cultural de la Taronja amb la quarta xarrada dedicada, en aquest cas, al paper de la Fiscalia de Medi Ambient en l’agricultura .El Fiscal de Sala de Medi Ambient, Antoni Vercher, i el Capità del Seprona, Víctor Valero, van ser els encarregats de conduir esta quarta conferència que, de nou, va reunir un gran nombre de públic a l’emblemàtic Auditori de les Dominiques.

Durant la seua intervenció, Antoni Vercher, va voler destacar el paper de la Fiscalia al món de l’agricultura degut a la gran quantitat de cítrics, procedents d’altres països, “altament contaminats”.

Una actuació, que compta en tot moment amb la col·laboració de la Guàrdia Civil, segons va explicar el capità del Seprona.

El fiscal també va voler destacar el fet de que aquesta fira pot suposar un “revulsiu” per a un món, el de l’agricultura, que no passa pels seus millors moments.Una crisis que no es cansen de denunciar el propis agricultors.

La Setmana Cultural de la Taronja es tancarà este divendres amb la projecció del documental de Toni Lucas Garrido, “Fam de Terra” i una taula redona baix el títol “El cultiu de la taronja, utopia o realitat”.