El parc d’Alzira del Consorci Provincial de Bombers de València ja compta amb una nova unitat de transport polivalent per fer front a les jornades d’inundacions i fortes pluges. El nou camió s’utilitzarà majoritàriament per a transportar bombes de buidatge i generadors elèctrics, però també pot transportar altres elements.

El seu pes és de 16 tones, consta d’un motor de 6 cilindres, 280 cv de potència i ha suposat una inversió de 106.500 €. Els efectius de bombers del Consorci ja han començat a utilitzar-lo en els últims dies per al transport de catamarans de rescat aquàtic a diferents parcs així com per a portar subministraments de sepiolita per a intervencions amb vessaments de líquids.

L’Oficial del Consorci Jose Ramón Pastor explica que “la nova adquisició suposa una millora en les possibilitats logístiques que permet un millor servei”.

Segons l’AEMET ens trobem en situació de preemergència per pluges i tempestes nivell taronja a l’interior de València, així que el nou camió arriba en el moment oportú.

A més, tal com s’explica per part del Consorci, els episodis de pluges són cada vegada més freqüents i més virulents així que és necessari fer front a les inclemències, preparats amb el material necessari.

