Es tracta d’un gran projecte valorat en 547.162 euros que tindrà molts xicotets projectes en el seu interior



L’Ajuntament de Catarroja acaba de licitar el projecte de la remodelació integral del Parc dels Barraques per 547.162 euros. Per a la remodelació d’aquest “projecte de projectes” el consistori comptarà amb una subvenció de la Diputació de València de 489.424,53 euros i servirà per a tancar un compromís amb aquest espai tan emblemàtic del municipi en el barri dels Barraques.



“Avancem dins del compromís que teníem amb el veïnat dels Barraques per a adequar les seues instal·lacions. Una vegada posada en marxa la licitació aquest projecte aconseguirà canviar la imatge d’un dels espais públics més emblemàtics del municipi, transitat diàriament per nombrosos catarrogins i catarrogines. Un projecte que té molts xicotets projectes en el seu interior ja que amb la remodelació millorarà moltes de les accions quotidianes del veïnat”, explica Martí Raga, regidor d’Urbanisme.



Dins d’aquest projecte de projectes, el Parc dels Barraques inclou un gran nombre d’actuacions: comptarà amb una renovació integral de les zones infantils de joc, així com la instal·lació de noves zones esportives. A nivell d’infraestructures s’actuarà en el llac, que és la part més representativa del parc, reparant les zones danyades i dragant el fons. A més, es construirà una passarel·la per a poder creuar-lo.

També es contempla la renovació i ampliació del quiosc, dotant-li de cuina per a augmentar el servei, així com el trasllat i ampliació de la zona canina. D’igual forma, es restaurarà el monolit homenatge als pescadors de Catarroja, obra de l’escultor catarrogí Alfonso Pérez Plaza



Pel que fa als accessos, es crearà una nova entrada en el col·legi Joan XXIII per a les classes d’Infantil i una aula exterior que podran gastar tots els cursos. A més, s’actuarà en la zona de la coberta annexa de la piscina. Finalment, el projecte també contemplarà una millora de la vegetació i la incorporació d’espècies autòctones i adaptades al clima.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià