El Pare Noel més inclusiu arriba a Burjassot la vesprada del 20 de desembre amb una gran festa per als més menuts del municipi

L’Auditori i la Plaça de la Casa de Cultura acolliran el pròxim divendres 20 de desembre, a partir de les 17.30 hores, una de les visites més esperades de l’any per grans i menuts: la de Pare Noel, que un any més no faltarà a la seua cita amb les xiquetes i xiquets de Burjassot.

Una visita que transformarà aquests espais municipals en una gran Vila nadalenca plena de jocs, regals, animacions i una fira amb moltes sorpreses.

A l’hora indicada, Pare Noel iniciarà el seu passacarrer des de la rotonda de l’avinguda 1 de Maig, recorrerà la Carretera de Llíria i, al voltant de les 18.00 h, arribarà a la Casa de Cultura, on serà rebut per la comitiva municipal i accedirà a l’Auditori envoltat d’una gran nevada. La seua arribada, en tricicle, és una iniciativa de la Regidoria d’Educació, dirigida per Manuela Carrero.

Pensant en les xiquetes i xiquets amb necessitats especials, la visita d’enguany serà més inclusiva. De 18.30 a 19.30 hores hi haurà una hora sense estímuls acústics ni visuals, en la qual els més menuts amb aquestes dificultats podran gaudir d’un entorn lliure de llums intermitents i música, assegurant una experiència tranquil·la i agradable.

A més, des de l’àrea d’Educació s’ha preparat un PDF descarregable amb pictogrames, símbols gràfics que transmeten informació de manera clara i simplificada. Els pictogrames són una eina de comunicació augmentativa i alternativa (CAA) que ajuda les persones amb autisme a comprendre millor el seu entorn.

El document també inclou un mapa detallat amb la distribució de les activitats a la Casa de Cultura i a l’Auditori, per a facilitar que els més menuts amb dificultats tinguen totes les localitzacions clares i accessibles. Aquest PDF es podrà descarregar mitjançant un codi QR disponible a la web municipal, PUNXANT AQUÍ.

A més, des del departament de Serveis Socials s’ha procedit a signar la notícia de la visita de Pare Noel, pensant en les persones amb dificultats auditives o de parla. La notícia, interpretada en llengua de signes, es pot veure al canal de YouTube de l’Ajuntament de Burjassot, PUNXANT AQUÍ.