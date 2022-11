La queixa habitual és la falta de policia i neteja al costat d’altres característiques de cada zona



No es pot tractar als ciutadans de manera diferent depenent on viuen

El Partit Popular segueix amb la seua visita als barris d’Alzira per a escoltar les necessitats que tenen els veïns en les diferents zones de la ciutat.

Ahir vam visitar la barriada de San Judes i Pont de Xàtiva . Hi ha una queixa comuna en les zones en les quals ens reunim i és, la falta de policies així com la brutícia i abandó que es detecta a la ciutat.

A part d’aquesta problemàtica bastant habitual, en aquesta zona el que més els preocupa és que en el tema de l’ampliació del barranc al seu pas pel pont de Xàtiva, puga ser una realitat l’eliminació del pont.

Senten que es convertirien en un gueto aïllats de la resta de la ciutat.



Els veïns ens fan arribar que se senten marginats respecte a altres zones perquè, no passen per allí a netejar habitualment, els contenidors que tenen als seus carrers són els vells i la majoria manca de tapa, els jardins estan totalment secs.

En les últimes pluges, van haver d’obrir els veïns els embornals i malgrat telefonar a la policia perquè detingueren per un moment el trànsit, ningú els va fer cas. El nivell del gual en la carretera de Carcaixent, fa que quan plou, l’aigua entre en els habitatges i seria tan senzill com fer una espècie de canaló en les vores del gual.

Des del Partit Popular, sol·licitem al govern local que solucionen coses tan senzilles en un barri emblemàtic i amb molta gent gran que es veuen fins i tot amb barreres en l’accés del pont al barri on, per a complicar-lo encara més, hi ha un fanal enmig de la vorera que impedeix el pas fins i tot a un carro pel que es veuen obligats a envair la calçada amb el consegüent perill que això comporta.