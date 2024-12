El Passeig dels Arcbotants acull el Mercat de Nadal de la Ciutat de les Arts i les Ciències

Del 13 de desembre al 6 de gener, el Passeig dels Arcbotants del Umbracle es converteix en el punt central de la màgia nadalenca a València, amb més de 60 llocs d’artesania, activitats infantils, un tiovivo, i el ‘Racó Solidari’.

Aquesta vesprada, a les 18 hores, s’encendrà la il·luminació especial de Nadal, incloent l’arbre de 15 metres d’alçada davant de l’Hemisfèric i altres decoracions espectaculars.

Activitats i ofertes destacades

El mercat ofereix demostracions d’oficis nadalencs, tallers infantils (pintura, veles i sabons), i escultures en directe. El ‘Racó Solidari’ permet a associacions i ONG presentar els seus projectes als visitants. A més, el tiovivo i una àmplia oferta gastronòmica completen l’experiència.

Horaris especials

El mercat obrirà tots els dies de 11:00 a 22:00 hores, amb horaris especials per als dies 24 i 31 de desembre (11:00 a 17:00 hores) i 25 de desembre i 1 de gener (17:00 a 22:00 hores).

Projecció especial: ‘La Llum del Nadal’

El Hemisfèric presenta ‘La Llum del Nadal’, un especial en tècnica stop-motion que narra les aventures de Katie i Makean, dos xiquets perduts en un bosc nevat que són rescatats per The Candleman. Al final de cada projecció s’explica al públic com es crea una pel·lícula amb aquesta tècnica màgica.

No et perdes aquesta experiència única que combina tradició, solidaritat i innovació en un entorn icònic de la ciutat!