L’Ajuntament de València i l’Autoritat Portuària han subscrit un conveni que permetrà la construcció d’un arbre solar per a recàrrega de xicotets vehicles elèctrics com a bicicletes i patinets i altres dispositius com a telèfons i ordinadors portàtils. Se situarà en el passeig marítim en la zona pròxima a la Marina i disposarà de diversos punts de recàrrega.

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, i el president de l’Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, ha signat el conveni que permetrà al consistori ocupar els terrenys on quedarà instal·lat el dispositiu. Alejandro Ramon ha assenyalat que el projecte busca “acostar l’energia renovable a peu de carrer”.

La instal·lació té forma d’arbre, simulant branques i fulles que alberguen els panells fotovoltaics. Ocuparà una superfície de 40 m², aproximadament, del domini públic portuari. Tindrà una potència de 3’84kWp amb una producció màxima de 5.313 kWh a l’any. Disposarà de 12 preses elèctriques per a la recàrrega de xicotets vehicles elèctrics i dispositius electrònics.

El pressupost total del projecte impulsat per la Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició energètica, ascendeix a 68.568 euros. Alejandro Ramon ha destacat que “la majoria de les instal·lacions d’energia renovable se situen en els sostres i queden invisibilitzades. El que volem és precisament donar visibilitat a esta alternativa d’energia renovable i energia sostenible com són les plaques solars”. El regidor d’Emergència Climàtica ha assenyalat que el dispositiu “que té una arquitectura singular servirà també per a promocionar i donar a conéixer les Oficines de l’Energia”.

Esta instal·lació forma part d’un projecte més ampli, seleccionat per la ciutadania en el procés de consulta pública Decidim, que contempla la posada en marxa de 4 arbres solars. La climatologia de València és idònia per a esta classe d’instal·lacions. De l’estudi dut a terme per a la realització del projecte es desprén que l’arbre solar que s’instal·larà en el passeig marítim estarà disponible al 99%. És a dir, tan sols quatre dies a l’any no serà capaç de cobrir la seua càrrega objectiva.

