El passeig marítim de les Palmeres acull estos dies una exposició itinerant cedida per Caixa Popular amb el títol ‘Valencianes per la igualtat’, que té per objectiu reivindicar el paper igualitari de la dona en la societat.

L’alcaldessa en funcions, Manoli Egea; acompanyada de la regidora d’Igualtat, Gema Navarro; la directora de Caixa Popular a Sueca, Lorena González; i les falleres majors de Sueca 2023, Clara Boix i Aitana Adsuar; han visitat este matí la mostra composta per sis escultures que representen a dones vestides amb indumentària valenciana, creades per les artistes falleres Pilar i Mª José Luna.

“Es tracta d’un projecte que ens van oferir des de Caixa Popular i des de la Regidoria d’Igualtat, i l’Ajuntament, sempre hem apostat per totes estes accions que reivindiquen la igualtat entre homes i dones. Vam decidir ficar-la en la zona marítima perquè ara a l’estiu hi ha molta afluència de persones, l’entorn és molt bonic i podran gaudir-la tant la ciutadania de Sueca com els visitants”, ha explicat la regidora d’Igualtat, Gema Navarro.

Per a l’alcaldessa en funcions, i regidora de Turisme, Manoli Egea, esta iniciativa contribueix a continuar treballant i reivindicant la igualtat. “És cert que s’ha avançat molt, la dona ha lluitat per a obtindre els drets aconseguits hui dia, però cal continuar actuant perquè encara queda camí per recórrer”.

La directora de Caixa Popular a Sueca, Lorena González, ha assenyalat que, “a través del projecte ‘Caixa Popular Dona’, l’entitat duu a terme una sèrie d’accions que busquen donar suport a totes les iniciatives que defensen la igualtat entre homes i dones”. En l’exposició ‘Valencianes per la igualtat’, cadascuna de les sis figures porta escrit un missatge en el qual es defensa i promou la igualtat de les dones i el seu empoderament.

Les falleres majors de Sueca, Clara Boix i Aitana Adsuar, han qualificat l’exposició com una forma molt original de donar-li la visibilitat que mereix a la dona, aprofitant l’estiu i l’afluència de persones a les nostres platges.