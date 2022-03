L’Ajuntament adquireix a l’empresa Grupo KH Vives S.L. un total de 24 elements de la marca Ortus Fitness, certificats amb compliment de la normativa UNE



L’operació permet millorar les prestacions del recinte i la creació d’un nou espai d’entrenament en el Camp de Futbol

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes ha adquirit 24 elements per a la realització d’activitat física per 5.967 euros a l’empresa Grupo KH Vives S.L. Malgrat tractar-se d’eines de segona mà, l’edil del ram, Pau Bosch, destaca que “es troben en molt bon estat” i que per una “inversió molt baixa” es disposarà de màquines que de manera individual poden costar “més de 2.000 euros” en el mercat.

A causa de la instal·lació d’aquest material, el gimnàs del Pavelló Poliesportiu Municipal va romandre ahir tancat al públic, aprofitant també la jornada per a fer diverses tasques de manteniment en les eines ja en funcionament. L’alcalde, Toni González, i el propi edil pugueren comprovar de primera mà les millores aplicades durant la seua visita a la instal·lació. El gran nombre d’elements adquirits permetrà, a més, la creació d’una sala d’entrenament en les instal·lacions del Camp de Futbol de la localitat.



El gimnàs situat a l’interior del Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes va romandre durant la jornada d’ahir, dilluns 28 de febrer, tancat al públic amb l’objectiu de dur a terme diferents treballs de manteniment i millora. La principal novetat que es podran trobar a partir d’ara les persones usuàries d’aquest servei és la incorporació de nous elements gràcies a l’acord subscrit amb l’empresa Grupo KH Vives, S.L., situada en el Polígon Industrial Joan Carles I de la població. Gràcies a aquesta operació, el consistori de la localitat ha adquirit un total de 24 instruments per a l’entrenament propietat de la citada companyia per un import de 5.967,78 euros.





“Es tracta d’una acció molt beneficiosa tant per a l’Ajuntament com per a KH Vives. Per a l’administració local els beneficis són més que evidents: disposarem de molts més elements amb una inversió molt baixa, atés que cal tindre en compte que algunes d’aquestes maquinàries costen noves ja més de 2.000 euros de manera individual. Però per a la companyia també, ja que ha pogut obtindre uns ingressos per uns béns dels quals ja no feia ús. Crec que totes dues parts hem eixit guanyant amb aquesta operació”, assegura el regidor d’Esports, Pau Bosch.



Aquests elements, destaca l’edil, “es troben en molt bon estat” i la seua marca i models coincideixen amb els que ja estaven a la sala de musculació del pavelló, una cosa que considera “fantàstic perquè la seua utilització no ocasione cap mena de problema inicial a les persones que acudeixen a la infraestructura a entrenar”. A més, Bosch recalca que malgrat ser un equipament de segona mà, “l’estat de conservació és excel·lent i no s’ha observat que la seua adquisició provoque cap minvament en la qualitat del servei oferit per l’Ajuntament”.



Algunes d’aquestes noves peces, entre les quals es troben màquines i eines amb les quals encara no comptava la infraestructura, com les manuelles, s’han col·locat en el gimnàs, on també s’ha aprofitat per a fer tasques de manteniment i pintura en aparells ja existents. La resta servirà per a la creació d’un espai d’entrenament en les instal·lacions del Camp de Futbol Municipal per a la seua utilització per part del personal integrant del Club de Futbol Almussafes.



Entre els elements es troben una estació múltiple d’exercicis, diversos bancs, manuellers, 30 discos de diferents pesos, una el·líptica, una bicicleta estàtica i una altra estàtica i dues cintes de córrer. Així mateix, el lot inclou màquines de tríceps, isquiotibials, dorsal, rem, muscle, quàdriceps, femoral i pectoral.



Nova sala d’entrenament

Aquesta actuació també permetrà la creació d’una nova sala d’entrenament en el Camp de Futbol Municipal, que estarà dotada dels elements necessaris per a complementar les sessions d’exercicis que es duen a terme en la pista.

“La gran quantitat d’elements que sumem fa impossible que puguen emplaçar-se tots en el pavelló. Això, que a priori podria suposar un problema, es converteix en una magnífica oportunitat per a donar resposta a una demanda realitzada des del club de futbol. Així que en poc temps els seus integrants podran disposar d’un espai a cobert en condicions per a continuar millorant la seua forma física”, destaca el regidor.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià