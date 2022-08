En total està previst actuar sobre una zona de 40.000 metres quadrats i la inversió ascendeix a 6.716.255 euros

Es tracta d’unes obres de gran dificultat perquè és la primera vegada que es canvien tots els sostres d’un hospital en funcionament

L’Hospital Universitari Doctor Peset ha substituït i revisat ja el 63% dels falsos sostres continus d’escaiola del centre per a la seua renovació per uns altres de plaques d’escaiola desmuntable, de fàcil neteja, amb aïllament tèrmic i amb millora acústica.

El canvi de tots els sostres de l’edifici va començar al setembre de 2021 i s’està realitzant de manera progressiva per a interferir el mínim possible en l’activitat assistencial d’aquest centre sanitari públic valencià, que ha continuat en funcionament des de l’inici de les obres.

De fet, es tracta de la primera vegada que es realitza una actuació d’aquesta envergadura en un hospital en funcionament i, a més, durant una pandèmia. Per a això s’ha fet un gran esforç de planificació i s’han hagut de variar i reprogramar algunes actuacions segons les necessitats assistencials. A més, a cada moment se segella la zona en la qual s’està treballant i es aislan els conductes de ventilació i ventilació perquè la resta d’activitat seguisca amb normalitat.

“La zona d’actuació abasta aproximadament 40.000 metres quadrats de sostres i suposa una inversió de 6.716.255 euros que està suposant moltes millores per al correcte funcionament de l’hospital. Al cap d’un any i gràcies a la col·laboració de professionals i ciutadania, hem executat ja el 63% de la superfície total i les previsions són poder finalitzar les obres al març-abril de 2023”, han explicat des de la direcció de l’Hospital Universitari Doctor Peset.

A més de la substitució dels sostres, o la seua reparació quan no siga necessari canviar-los, s’estan renovant les lluminàries del centre per unes altres, tipus led més eficients, així com la resta d’elements instal·lats en els sostres (difusors, detectors d’incendis, reixetes, extractors, etc.). També es pinta la tabiquería, es desmunta i es torna a muntar de nou la instal·lació elèctrica i es fan altres tasques de manteniment i seguretat.

Renovació de quiròfans

Durant els mesos de juliol i agost, i durant la primera quinzena del mes de setembre, s’estan substituint els sostres del bloc quirúrgic (10 quiròfans i antequirófanos, 1 corredor del circuit de net i 2 corredors del circuit de brut). Es tracta de la segona fase d’actuació en aquesta zona (ja es van substituir 700 metres quadrats de sostres prèviament) i ocupa una superfície de 1.700 metres quadrats.

En les zones comunes del bloc quirúrgic s’estan canviant les lluminàries i s’està posant un nou revestiment a les parets que garanteix major higiene i esterilitat i que és més fàcil de netejar i desinfectar que el que hi havia fins ara.

Aquest estiu també s’estan substituint els sostres de dues sales d’hospitalització, entre les quals es troba Psiquiatria. Per a poder actuar en aquesta sala, s’ha hagut d’adaptar una altra sala amb totes les mesures de seguretat necessàries per a poder continuar atenent les persones que necessiten ser hospitalitzades a càrrec de Psiquiatria.

Així mateix, aquest mes d’agost es renovaran íntegrament els banys de les habitacions de dues sales d’hospitalització i al setembre començarà la substitució dels sostres de la Unitat de Litotrícia.

Amb tot això, s’haurà substituït i revisat un total de 25.190,2 metres quadrats de fals sostre d’escaiola, el 63% de la superfície d’actuació prevista (40.000 metres quadrats aproximadament).