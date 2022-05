El Pirata Dragut torna a Cullera

Este dissabte la localitat recupera, després dels dos anys de pandèmia, la recreació històrica del desembarcament del temut pirata turc l’atac del qual va marcar un abans i un després en la història de la ciutat

Un dia com hui fa 472 anys, el Pirata Dragut va desembarcar a Cullera per a assaltar la ciutat.

Aquest dissabte 28 de maig la ciutat retrocedirà en el temps i tornarà a viure aquest capítol que la seua història a través de la recreació de l’arribada del temut pirata turc.

Aquest espectacle torna a Cullera per quarta vegada després de dos anys sense celebrar-se a causa de la pandèmia.

<<L’objectiu d’aquesta recreació és recrear amb fidelitat tot l’ocorregut el 25 de maig de 1550 quan Dragut va entrar a la Vila assetjant i segrestant dones i xiquets, emportant-se un gran botí a canvi de la seua liberació >>, ha explicat la regidora de Patrimoni Històric i Museus de l’Ajuntament de Cullera, Amparo Jover.

A partir de las 19 horas, el Pirata Dragut y su comitiva llegarán a Cullera a través de las aguas del río Xúquer y desembarcarán en la Lonja de Pescado. Desde ese punto pasarán por la Diagonal del País Valencià, la calle Rei en Jaume, y finalizarán su incursión en la Plaza de la Libertad.



Durante el recorrido Dragut y su séquito se encontrarán con diversas escenas y personajes de la época: verdulerías, lavanderas, pescadores, labradores, la bruja… y finalmente, una boda en la que Dragut secuestró a la novia y robó el botín. Ya en la Plaza de la Libertad se producirá la batalla final que culminará con la entrega del pueblo secuestrado.

<<És una oportunitat excel·lent per a conéixer de primera mà i de manera espectacular un episodi que va marcar un abans i un després en la història de Cullera, ja que després de l’atac del pirata Dragut es va construir la muralla de la Vila, una muralla les restes de la qual han aparegut ara durant les obres de reurbanització que s’estan escometent en el passeig Doctor Alemany, la via principal del centre històric de la ciutat. De fet quan estiguen finalitzades les obres, es podran contemplar les restes de la muralla a través d’una finestra arqueològica, la qual cosa suposa un innegable atractiu turístic>>, ha manifestat Jover.



‘La Cova del Dragut’



Cullera compta amb un museu dedicat al Pirata Dragut i és a més l’únic municipi de tota Espanya amb un museu dedicat a la pirateria.



‘La Cova del Dragut’ està precisament situada en la cova en la qual Dragut es va amagar amb els seus homes abans d’atacar. Compta amb un recorregut que narra la forma de vida dels pirates en aigües del Mediterrani durant el segle XVI. Allí es poden trobar artefactes utilitzats per pirates de l’època i una rèplica a grandària real de la galera que va usar Dragut per a assaltar Cullera.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià