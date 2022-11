La norma municipal busca consolidar les dades de recuperació econòmica de la ciutat i fer costat als establiments, les pimes i les famílies

El Ple ha aprovat este dilluns de manera definitiva l’Ordenança fiscal general per a 2023, una eina de gestió que busca consolidar les dades de recuperació econòmica de la ciutat i fer costat a les xicotetes economies (establiments, pimes i famílies) perquè puguen fer front a la situació general de crisi. En la mateixa sessió, la corporació ha autoritzat les modificacions de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa per la prestació del servici de mercats.



L’Ordenança fiscal general va ser aprovada de manera provisional el passat mes de juliol i es va obrir el termini perquè els grups polítics pogueren plantejar al·legacions al text. Hui la corporació les ha resoltes i ha ratificat definitivament les pautes que marcaran la política fiscal del pròxim exercici, 2023.

Els punts referits a la fiscalitat municipal s’han tractat en un únic debat i han rebut el suport del Ple. Les votacions han quedat de la següent manera: Ordenança fiscal general (a favor: equip de govern; en contra: PP i Vox; abstencions: Ciutadans); Ordenança fiscal reguladora de l’IBI (a favor: equip de govern; en contra: oposició), i Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de mercats (a favor: equip de govern i Ciutadans; en contra: PP i Vox).

En el torn de paraula, el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha assegurat que s’aplica un model amb una fiscalitat més justa que crea sis voltes més ocupació que el model d’anteriors governs municipals. La popular Paula Llobet ha criticat que no s’haja portat a terme cap rebaixa d’impostos en el context actual de crisi econòmica, mentre que el síndic de Ciutadans, Fernando Giner, ha lamentat que no s’hagen incorporat la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses i la bonificació de l’impost de plusvàlua per causa de defunció.

Així mateix, durant la sessió s’ha aprovat provisionalment la novena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2022, amb els vots a favor de l’equip de govern, el rebuig de Vox i l’abstenció de PP i Ciutadans.

Pla Especial Cabanyal-Canyamelar

En l’àmbit urbanístic, l’Hemicicle ha donat un pas més en la tramitació del Pla Especial Cabanyal-Canyamelar (PEC) en aprovar sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el PEC. Compromís, PSPV-PSOE i Ciutadans han votat a favor, mentre que populars i Vox s’han abstingut.

Una volta publicat l’acord en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), s’obrirà un període de 20 dies hàbils perquè el veïnat puga presentar al·legacions de nou. Posteriorment, el Consell hi haurà de donar llum verda. El govern local espera que el pla s’aprove definitivament abans que concloga la legislatura.

El PEC projecta la creació de tres vies verdes, l’enjardinament del final de l’avinguda de Blasco Ibáñez, la limitació al 10 % dels apartaments turístics per illa de cases, la protecció de la façana marítima i el manteniment de la tipologia edificatòria del barri.