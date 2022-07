L’acord ha eixit endavant amb el suport de l’equip de govern i el rebuig dels grups de l’oposició

El PAI del Grau ha estat un dels temes tractats en l’últim Ple abans de les vacances d’estiu. L’Hemicicle ha acordat, amb els vots a favor de l’equip de govern i la negativa de l’oposició, les noves directrius del sector, que contemplen eliminar el circuit de Fórmula 1 i culminar l’Albereda en un delta verd al costat de l’antic llit del Túria.

El document recull, entre altres qüestions, acabar amb el traçat d’F1, la supressió i reubicació de les edificacions previstes en la prolongació de l’Albereda o l’increment del pes terciari per afavorir la implantació d’empreses i activitats que puguen establir sinèrgies amb el Districte Marítim de la Innovació i la Creativitat localitzat a la Marina, l’anomenat District Design València.

El text proposa resoldre la posició de la subestació elèctrica i els problemes hidràulics mitjançant un nou emplaçament per al depòsit de tempestes. Es manté la gestió directa del sector per part de l’empresa municipal AUMSA. Així mateix, s’ha introduït una esmena d’addicció (a favor: equip de govern; en contra: oposició) per tal que s’estudie si el conjunt de Canta-ranes, en la zona de la caserna de la Guàrdia Civil, té valors patrimonials suficients per protegir-lo.

En este punt han obert el torn de paraula els membres de l’associació veïnal de Penya-Roja Juan Antonio Maceda i Fernando Argente. Tots dos han rebutjat la proposta en no contemplar el soterrament de les vies del tren i la prolongació del túnel de Serradora que “portem esperant més de 30 anys”. Per ordre d’intervenció, la portaveu del PP, María José Catalá, ha qualificat la mesura “d’error” i ha presentat una moció perquè es mantinga l’ampliació del passeig de l’Albereda com a eix de comunicació entre el centre de la ciutat i la façana marítima, la qual no ha prosperat (a favor: PP i Ciutadans; en contra: equip de govern; abstencions: Vox).

D’altra banda, el síndic de Ciutadans, Fernando Giner, ha demanat que l’Ajuntament avance els diners per soterrar les vies de Serradora, “una inversió irrenunciable”. Finalment, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha aclarit que “actualment es troba en redacció el projecte de soterrament de les vies del Grau” i ha defensat que, amb esta actuació, el Jardí del Túria es convertirà en “un dels parcs urbans més importants d’Europa”.

Hisenda i xarxes de municipis

En qüestió d’Hisenda, al Ple d’este dijous s’ha donat compte dels estats d’execució pressupostària i de situació de tresoreria a data de 30 de juny, i s’ha aprovat provisionalment la setena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost municipal de 2022 (a favor: equip de govern; en contra: Vox; abstencions: PP i Ciutadans), entre altres assumptes. També s’han aprovat provisionalment: l’Ordenança fiscal general (a favor: equip de govern i Ciutadans; abstencions: PP i Vox); l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (a favor: equip de govern; en contra: Vox; abstencions: PP i Ciutadans); l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ús privatiu o aprofitament especial d’instal·lacions, edificis municipals i espais públics (a favor: equip de govern, PP i Ciutadans; en contra: Vox), i l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de mercats (a favor: equip de govern i Ciutadans; en contra: PP; abstencions: Vox).

Pel que fa a la integració en xarxes municipals, l’Hemicicle ha donat llum verda que València entre a formar part de la Comunitat Klimate-KIC, un projecte europeu d’innovació climàtica, com a membre Drive; se sume a la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme de la UNESCO, i s’adherisca a l’Associació de municipis de la Línia de Defensa Immediata, l’objectiu de la qual és recuperar el sistema de fortificacions construït en la Guerra Civil per fer front als atacs del ban nacional. Les tres iniciatives han comptat amb el suport de Compromís, PSPV-PSOE, PP i Ciutadans; Vox ha expressat desistiment.

