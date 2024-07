El Ple de l’Ajuntament de València acomiada a la regidora socialista Sandra Gómez

La portaveu del PSPV-PSOE en el consistori deixa el seu càrrec per a assumir la seua nova responsabilitat com a eurodiputada en el Parlament Europeu

L’alcaldessa María José Catalá ha entregat a Sandra Gómez, en nom de la corporació, una reproducció del primer segell del Consell de la Ciutat de 1351 com a record “perquè tingues València al teu costat allí on vages”

L’Hemicicle municipal ha celebrat este divendres un Ple extraordinari en el qual s’ha adonat de la renúncia presentada per Sandra Gómez al càrrec de regidora per a assumir la seua nova responsabilitat com a eurodiputada electa en els últims comicis del 9 de juny.

En la sessió, Gómez ha fet balanç dels seus 9 anys en la política valenciana des de 2015 fins a 2024 en els quals “vam fer una ciutat millor, més verda, sostenible, més per als vianants i amable, que va tindre molt a veure a ser hui Capital Verd Europea, una ciutat de servicis públics, pròxima, la València dels 15 minuts. Una ciutat que rehabilitava la seua vivenda i que construïa noves respectant el seu entorn”.

En este sentit, la regidora ha recordat “eixa València que protegia el seu patrimoni natural històric i arquitectònic i de la qual estic orgullosa sense complexos i no és fàcil eixir viva i orgullosa d’una àrea com a Urbanisme on vam posar en marxa un model sostenible, integrat i intel·ligent i la Comissió Europea ens va nomenar Capital Europea del Turisme Sostenible i Intel·ligent”.

Sandra Gómez ha continuat repassant cadascuna de les àrees de l’Ajuntament que ha dirigit durant la seua etapa de govern municipal com són Urbanisme; Ocupació i Emprenedoria, Desenvolupament Econòmic i Relacions Internacionals “des d’on vam fer de València una ciutat competitiva, de la innovació i les oportunitats”; l’Àrea de Majors “per lluitar contra la soledat no desitjada, fomentar la seua autonomia i les cures de qualitat i per deixar de parlar d’envelliment per a parlar, per primera vegada, de longevitat”; i Protecció Ciutadana “on em vaig sentir companya de més de 2.000 professionals que demostren cada dia el seu compromís, lliurament i dedicació”.

En la seua intervenció, Gómez també li ha dedicat unes paraules al qual va ser el seu soci de govern, el grup municipal Compromís, i en elles ha destacat “la consolidació d’un projecte que va establir una idea de ciutat, una València amable, respectuosa que no parava d’avançar”.

“No sols vam recompondre la ciutat – ha explicat la regidora – sinó que crec que, a més, honestament, la vam posar en el seu millor moment i, per això, vull reivindicar-la com un gran llegat del nostre treball conjunt, però també com una garantia per a un bon i millor futur. La reivindicaré sense complexos i l’abraçaré amb orgull i carinyo”.

Sandra Gómez ha conclòs la seua intervenció, en la qual també ha dedicat unes paraules a la seua família directa, dirigint-se l’equip de govern actual i li ha desitjat “sort i encerts perquè vull molt a la meua ciutat, però fins a 2027 perquè a partir d’ací us desitge salut i felicitat en la vostra vida personal i familiar”.

Per part seua, la portaveu del grup municipal Compromís, Papi Robles, ha destacat 8 anys de “treball conjunt” en els quals “hem demostrat que esta ciutat està molt per davant, cada decisió que era necessària per a esta ciutat va estar davant”. Robles ha subratllat que compartixen “l’orgull amb el qual mira la gent la nostra ciutat” i ha agraït 8 anys “de treball ben fet, de debats, de pressupostos, de polítiques d’ocupació, de places i de jardins i eixa València de la qual gaudim hui dia”.

La portaveu de Compromís ha conclòs el seu torn de paraula comprant els 8 anys de l’anterior govern amb l’actual “un any on ja veurem què passa, on es pot triar els drets humans que es volen defendre o picar, on si tot val la pena per un vot dins d’este Ple. Nosaltres mai negociem per un regidor sinó pels conceptes i per la ciutat que volíem i així ho continuarem fent i perquè encara que estigues a Europa la teua presència ací no deixarà d’estar mai”.

Així mateix, el regidor Borja Sanjuán, qui ha apuntat a la dificultat de “el seu primer discurs com quasi portaveu”, ha assenyalat que la petjada “que val la pena” deixar a la ciutat és la que fa actuacions com “protegir el Cabanayal per sempre, acabar amb el forat de la vergonya d’Orriols, decidir que la Policia Local està per a protegir dones víctimes de violència de gènere i no per a desnonaments, haver convertit carrils i creus en places per als vianants on hui juguen xiquets, haver posat en marxa programes com “Lidereses” o haver acollit a milers de persones que fugien del seu país”.

Per part seua, el grup municipal PP i Vox han delegat la seua intervenció en l’alcaldessa de València, María José Catalá, qui ha felicitat a Gómez pel naixement del seu fill i per “eixe gran projecte” que ara comença i és ser eurodiputada perquè “has arribat molt alt gràcies a eixa tenacitat i esforç que li poses”.

Catalá ha afirmat que en “esta nova etapa que emprens jo espere que puguem parlar molt perquè València et necessitarà perquè farà falta algú fort, amb una veu forta, clara i nítida en les institucions europees i estic convençuda que tu seràs eixa veu”.

“T’agraïsc els bons projectes – ha continuat la primera edil – i l’infinit temps que li has dedicat a esta ciutat i et demane que la continues mirant amb el carinyo que l’has fet i amb l’atenció que mai has deixat de tindre perquè entre tots des de les nostres diferents responsabilitats puguem continuar avançant”.

Finalment, María José Catalá, qui ha entregat a Gómez com a record una reproducció del primer segell del Consell de la Ciutat de 1351, en nom de la corporació, ha agraït “el seu discurs de comiat personal, amb referències específiques i detallades a cada de les persones que formen este equip humà i tan potent com són els tècnics de l’Ajuntament”.