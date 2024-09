Una Tradició Gastronòmica que Uneix Comunitat

Preparatius i Premis per als Millors Allipebres

Al Port de Catarroja ja està tot a punt per acollir una de les cites gastronòmiques més prestigioses de la Comunitat Valenciana. El Concurs Internacional d’Allipebre de Catarroja, declarat Festa d’Interés Turístic Autonòmic, arriba a la seua 52a edició per seguir deleitant el públic assistent del guisat amb anguiles i creïlles, tal com solien preparar-lo antigament els pescadors de l’Albufera.

El concurs reuneix anualment milers de persones en un espai natural emblemàtic per a la ciutat com és el port per degustar el famós plat catarrogí. Des de l’Ajuntament es cuinen i es repartrixen 3.000 racions de degustació per als visitants. Així mateix, es proporciona als participants els ingredients i la llenya necessaris per a cuinar. Una vegada cuinats, els plats seran jutjats per un tribunal d’especialistes i pescadors locals que es reuniran per a degustar el plat i repartir els premis entre els veïns i veïnes. El primer premi està dotat de 600 euros, el segon, de 400 euros i el tercer, de 200 euros.

Així, el Concurs d’Allipebre és un esdeveniment que posa en valor els costums de Catarroja i preserva les tradicions de la ciutat. Precisament, aquesta cita culinària donarà pas a un altre moment emblemàtic per a Catarroja: la Festa de la Sega, que celebra la seua onzena edició.

El Concurs d’Allipebre de Catarroja tindrà lloc el dissabte 21 a partir de les onze del matí. L’Ajuntament ha habilitat un servei de bus gratuït per a totes aquelles persones que vulguen desplaçar-se fins al port.