El PP de Benetússer denúncia la insalubritat dels accessos a les zones de Muntanya Alta

La formació critica la falta de manteniment i la contínua acumulació de tolls que impossibiliten el seu ús Laura Chuliá, portaveu del grup, critica que “l’alcaldessa convide als veïns a utilitzar més les instal·lacions quan estan impracticables”

El Partit Popular de Benetússer ha denunciat la falta de neteja i manteniment dels accessos a les zones de Muntanya Alta. Laura Chuliá, portaveu de la formació, ha criticat “la incongruència de l’alcaldessa Eva Sanz convidant als majors del municipi al fet que utilitzen amb major freqüència les zones bio-saludables que estan al costat del col·legi Blasco Ibáñez, quan l’acumulació de tolls i fang les han convertides en impracticables”.



Des de les files populars lamenten que l’Ajuntament no faça les gestions oportunes per a condicionar els accessos a aquestes zones. Espais als quals cal sumar el pipican del carrer Atanasio García Zapater, també ple d’aigua. “Aquesta setmana a penes ha plogut i, no obstant això, les zones comunes del municipi continuen sent autèntics fanguers. Els usuaris no poden arribar a les seues cases plens de brutícia cada vegada que passegen als seus gossos”, assenyala Chuliá.



El partit, que ja ha denunciat en diverses ocasions la falta de manteniment d’aquestes instal·lacions públiques, ha tornat a alertar de la seua precarietat. “Només amb passejar t’adones del lamentable estat en el qual es troben. Els accessos són d’arena, la qual cosa fa que el drenatge siga insuficient per a evacuar ràpidament l’aigua acumulada per qualsevol mínima precipitació que es produïsca”, apunta la portaveu.

Per a Chuliá “l’Ajuntament ha d’invertir més recursos en el manteniment de les zones públiques. Cal buscar alternatives si el problema es prolonga.

No té sentit que tinguem en aquestes condicions uns emplaçaments que són per a ús i gaudi de la nostra població. Això és el fidel reflex de la deixadesa d’aquest equip de govern, que amb 10 deu regidors, ningú és capaç de detectar el problema”, sentència.

