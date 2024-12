El PP de Silla demana al govern municipal que baixe les taxes del conservatori

Antón: “Mentre la Generalitat augmenta l’aportació al Conservatori, l’ajuntament la baixa en comptes de destinar el major ingrés a alleujar les butxaques de l’alumnat”

El Partit Popular de Silla sol·licita la reducció de les taxes que l’Ajuntament cobra als alumnes del conservatori municipal. Una demanda que el seu portaveu, Cristina Antón, realitzarà en el ple ordinari de desembre.

Antón justifica aquesta petició en el fet que el govern local ingressarà aquest any 220.000 euros més de la Generalitat Valenciana i “en comptes de repercutir-ho en benefici dels 200 alumnes del conservatori i les seues famílies, el que fa és reduir la seua aportació al centre”, critica Antón. Concretament, en el pressupost de 2024 l’ajuntament aportava 410.000 euros i la GVA 104.000 mentre que en el de 2025 l’ajuntament aportarà 190.800 euros i la GVA 327.700.

Per això, esgrimeix la portaveu popular, “es donen les circumstàncies perquè el nostre alcalde reduïsca el que paga l’alumnat per les classes, perquè comptarà amb una aportació significativa”. “És més, no descartem que fins i tot puga ser viable la gratuïtat del servei si volguera fer-se”, adverteix la portaveu.

Amb aquesta sol·licitud, el PP de Silla “vol referendar el compromís amb la cultura i, molt especialment, amb la música perquè és una senya d’identitat del nostre poble”, afirma Antón, al mateix temps que posa en relleu que “durant les últimes setmanes s’ha confirmat la importància que té en la nostra societat. Sense ella, aquest poble seria un altre molt distint”.

A més, argumenta l’edil del PP, “el conservatori ofereix una eixida laboral per a molts professors i en ell es formen els qui aspiren a dedicar-se professionalment a aquesta disciplina“. “La música és una opció laboral que hem de potenciar”, defensa Antón.