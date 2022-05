El PP de Torrent torna a preguntar en Les Corts a la consellera Mollà, quan es desmantellarà la planta de Gemersa a Torrent després de dos nous incendis

Folgado: “continuem veient que no hi ha voluntat política per part del Consell del Botànic ni de Jesús Ros i els seus socis de Ciutadans per a posar fi a aquest abocador de materials de construcció i enderrocaments, que és perjudicial per als torrentinos, per al medi ambient i que ja ha patit quasi una dotzena d’incendis des del seu abandó”.

La portaveu del Partit Popular de Torrent, Amparo Folgado ha informat hui que en relació als dos nous incendis patits en l’extinta planta de Gemersa a Torrent, que des del seu partit s’han traslladat diverses preguntes a la Consellera Mireia Mollà, a través de la diputada autonòmica popular, Elisa Díaz.

El PP en Les Corts, informats per Folgado han presentat per registre d’entrada i dirigit a la Mesa de les Corts, conéixer si es duran a terme des de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, les actuacions promeses en 2019, de revertir la planta de residus de construcció i demolició situada a Torrent. A més, els populars requereixen conéixer quan es desmantellarà la planta, quins treballs es duran a terme i quina inversió hi haurà per a revertir aquesta planta.

La portaveu dels populars, Amparo Folgado ha assenyalat que “es continua demostrant per quart any consecutiu que les promeses de l’alcalde són un brindis al sol, perquè la planta de Gemersa continua sent un perill per al medi ambient a Torrent, cada cert temps es produeixen incendis que són perjudicials per a la salut dels torrentinos i la Conselleria segueix sense posar els 2,3 milions d’euros sobre la taula que va prometre Ros per a desmantellar aquest abocador”.

Els populars han visitat en diverses ocasions la planta de Gemersa per a denunciar la inacció de la Conselleria i de l’Ajuntament. L’any passat 2021 i a preguntes de la diputada Elisa Díaz, la consellera Mollà va respondre que no existeix una data per al desmantellament de Gemersa, ni un pressupost per a això, i va bolcar tota la responsabilitat a l’Ajuntament de Torrent, presidit per Jesús Ros.

Finalment, Folgado ha afirmat que “continuem veient que no hi ha voluntat política per part del Consell del Botànic ni de Jesús Ros i els seus socis de Ciutadans per a posar fi a aquest abocador de materials de construcció i enderrocaments, que és perjudicial per als torrentinos, per al medi ambient i que ja ha patit quasi una dotzena d’incendis des del seu abandó”.

