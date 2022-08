• Vicent Mompó: “Considerem que és de salut democràtica que Jordi Mayor comparega en el ple municipal per a aclarir totes les qüestions necessàries i frenar les especulacions sobre l’esdeveniment”

• El president popular a la província de València, reitera les seues condolences a la família del mort i el seu suport a tots els afectats i organitzadors, i explica que el PP a l’Ajuntament de Cullera ha sol·licitat l’expedient del festival, a més dels plans d’emergència i evacuació.

• Mompó recorda que els festivals de música “actualment són un reclam en l’oferta turística de la província de València” i exigeix la màxima transparència i totes les garanties de seguretat per a aquests esdeveniments multitudinaris. “No podem permetre que una cosa així torne a ocórrer”, ha declarat.

Vicent Mompó

. El Partit Popular a l’Ajuntament de Cullera, representat pel regidor Cristian Cuenca, ha anunciat que instarà l’alcalde del municipi, Jordi Mayor, a convocar un ple extraordinari per a oferir totes les explicacions oportunes sobre l’ocorregut en el festival Medusa la matinada del passat dissabte. Una tragèdia que deixa un mort de 22 anys i diversos ferits de gravetat.

Com a president provincial del PP a València i portaveu en la Diputació de València, Vicent Mompó, ha considerat que l’alcalde de Cullera i diputat provincial de Turisme, Jordi Mayor, hauria d’actuar “amb tota la transparència possible” i per a això, el més adequat, és que convoque un ple a l’Ajuntament de Cullera per a donar “totes les explicacions sobre l’ocorregut i frenar tot tipus d’especulacions que des del moment de l’accident han proliferat”.

Mompó ha reiterat el seu total suport a totes les persones afectades i a la família del mort, i ha explicat que el PP de Cullera ha sol·licitat l’expedient complet de l’esdeveniment, a més dels plans d’emergència i evacuació.