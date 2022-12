• El portaveu del PP en la Diputació de València, Vicent Mompó, considera que “PSOE i Compromís tornen a presentar uns comptes irreals i allunyats de les necessitats dels municipis”.



• Mompó critica que l’equip de govern faça gala d’haver presentat el major pressupost de la història de la institució provincial, quan ha demanat un préstec de 61 milions d’euros per a quadrar els comptes.

El Partit Popular en la Diputació de València ha votat en contra del pressupost per a 2023 de la institució provincial sotmés a votació hui en un ple extraordinari. “El PSPV i Compromís han demostrat, després de quasi 8 anys governant la Diputació de València, que no saben fer un pressupost real i encara menys executar-lo”. “Tots sabem que són uns pressupostos condemnats d’inici perquè a més seran incapaços d’executar-los una vegada més”, ha detallat.



En aquesta línia, Mompó ha criticat que “mentre PSPV i Compromís fan gala que és el major pressupost de la història de la Diputació de València,646 milions d’euros, obvien que han demanat un préstec de 61 milions”.



Durant la seua intervenció en el ple, Mompó ha lamentat que “l’equip de govern no té un model eficient que actue com a vertebrador de la província i que pose en el centre de la seua gestió als valencians i valencianes”. “No s’estan fent carreteres, no es fa costat al nostre sector primari, ni es cuida el patrimoni, ni s’impulsa als joves en la seua incorporació al món laboral. És imperdonable també que s’obliden dels pobles xicotets mentre unflen als grans del seu color polític”, ha criticat.“Ens agrada que s’invertisca en la Col·legiata de Gandia, però hi ha molts edificis declarats BIC de la província de València que necessiten inversions, per exemple les Cuevas de Paterna”, ha apuntat.



D’altra banda, el portaveu popular ha remarcat que “el PP sí que té un model de diputació de València en el qual el sector primari, el món rural, les empreses, i la xacra per la despoblació, entre moltes altres, sí que seran ateses com correspon”



Sobre el Fons de Cooperació, Mompó ha recordat que “el PP no està en contra del fons, però sí de la imposició que des del Consell es pretén fer i de com s’ha redactat la llei”. “Puig va faltar a la seua paraula per no negociar la Llei del Fons de Cooperació Municipal, tal com es va comprometre. És una llei imposada, sense negociació, malgrat s’ha demanat en reiterades ocasions. Fins i tot el líder del PPCV, Carlos Mazón, va comparéixer les Corts, en la tramitació de la Llei, per a demanar diàleg, com també van fer altres partits polítics. Però aqueixa proposta de diàleg mai va ser atesa”, ha explicat Mompó.

“L’obligatorietat de la Llei del Fons de Cooperació té com a objectiu sotmetre a les Diputacions i obrir la porta a buidar les seues competències, a més vulnera el precepte constitucional d’autonomia financera de les entitats locals, com són les Diputacions, i per això el Partit Popular s’ha vist obligat a recórrer al Tribunal Constitucional. No han deixat una altra opció al no dialogar”, ha conclòs Mompó.