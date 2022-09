La ruta gastronòmica Menja’t Quart, la Nit de Folk o la festa de les paelles, altres actes destacats

Quart de Poblet afronta un cap de setmana intens amb la recta final de la celebració de les Festes Majors, Patronals, Populars i de Moros i Cristians. Després d’una setmana repleta d’actes a càrrec de l’Ajuntament, les clavaries i les comissions festives, es dona inici a les festes de Moros i Cristians. Enguany es tracta d’una cita molt especial després de dos anys sense desfilades ni programació, per la qual cosa les expectatives estan molt altes i es preveu una participació massiva.

El tret d’eixida el va donar el tradicional Pregó de festes, seguit del tret de 21 salves i els focs artificials, amb els quals es va anunciar l’arrancada d’unes intenses i molt esperades jornades. Per al divendres 9 de setembre, s’ha programat, a les 20.00 hores, el alardo, l’estafeta, l’ambaixada mora i la batalla, des del carrer Pare Jesús Fernández fins al castell, situat en el passeig al costat de la biblioteca.

La programació també se centra en els i les joves, ja que aquest divendres gaudiran d’una jornada completa amb la divertida desfilada de Carnestoltes i concurs de disfresses amenitzat a ritme de xaranga i batucada. La desenfadada i acolorida comitiva partirà a les 18.30 hores des de la plaça Sant Rafael i recorrerà el municipi fins al carrer de la Música.

A més, una vegada en el punt d’arribada es podrà gaudir d’un dels esdeveniments més esperats pel públic juvenil: la festa de les paelles. La cita se celebrarà al carrer de la Música i adjacents, a partir de les 19.00 hores, i culminarà amb una discomóvil. L’organització facilitarà cadires, taules i llenya per a cuinar el típic plat valencià en les millors condicions.

El dissabte 10, les comparses realitzaran la tradicional visita a la residències de la localitat, per a després realitzar una desfilada fins a les Capitanies, que enguany recauen en les comparses Ali Ben Bufat (bàndol Moro) i Pirates (bàndol Cristiano). Però l’acte estrela i més esperat serà l’espectacular Entrada Mora i Cristiana, que partirà des de l’avinguda Ramón y Cajal. Tot això, sense oblidar el mercat medieval, que s’inaugurarà de manera oficial a les 13.00 hores i que estarà situat al costat de la biblioteca.

Per a aqueix mateix dissabte un dels plats forts serà una nova edició de la ruta gastronòmica “Menja’t Quart”, en la qual es podrà degustar al preu de dos euros una tapa i una beguda en els bars adherits a aquesta iniciativa, que comptarà també amb animació i música durant el recorregut.

D’altra banda, un esdeveniment que també torna amb força és la Nit de Folk, a càrrec de l’Associació Cultural El Mussol, en la plaça de l’Església (a les 22.30 hores) amb les actuacions de les agrupacions Aigua i Pesdelán. Durant tota la jornada hi haurà un “entrenament” per a la nit musical, ja que s’oferirà un taller de ball, de 10.00 a 14.00 hores, mentre que a les 19.00 hores es realitzarà un altre taller en la plaça de la Creu.

El diumenge culminaran els dies festius amb la Desfilada infantil amb les bandes de música infantils des de l’ermita de San Onofre fins al castell. El fermall d’or serà el alardo d’arcabusseria, l’aliança i la recreació de la Batalla del Pla de Quart, a les 19.30 hores, amb l’inici del recorregut des de la rotonda dels jutjats.

No obstant això, l’agenda ofereix alternatives per a tots els públics com el cicle Estiu al Riu, que proposa, per a aquest dissabte, una relaxant classe de ioga en la naturalesa, en el llit del Túria. Per a això, cal inscriure’s en participa@limne.org.

Així mateix, per al diumenge s’ha programat la Volta ciclicta Trofeu Festes Majors, amb un circuit urbà, a partir de les 10.00 hores.