Els comptes municipals del govern socialista comptaran amb el vot favorable del portaveu del grup Ciutadans, José María González Murgui. L’augment de la despesa en benestar social i en les partides destinades a l’impuls econòmic, així com el mantindre les taxes i impostos congelats per desé any consecutiu, claus per a aconseguir el suport un any més

Novament, el govern socialista de Mislata ha aconseguit un acord amb el regidor portaveu del grup Ciutadans, José María González Murgui, qui donarà el seu suport al pressupost municipal de 2023, uns comptes que ascendiran a més de 38,7 milions d’euros i que s’aprovaran aquest mateix divendres en una sessió plenària extraordinària.

Segons apunta l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “El Pressupost per a 2023 es caracteritza per ajustar-se a la realitat econòmica que viu Mislata en l’actualitat, i són els comptes més adequats per a un període que hem d’afrontar amb realisme i responsabilitat, garantint el benestar social i situant les polítiques per a les persones de nou com a pilar fonamental dels pressupostos municipals”.

El portaveu de Ciutadans, González Murgui, ha confirmat el seu suport als pressupostos del pròxim any després de mantindre des d’aquest passat mes de setembre diverses reunions amb l’equip de govern i veure’s reflectits en el Pressupost Municipal “increments per a continuar promovent polítiques encaminades a protegir i activar el comerç local i dur a terme accions per a la promoció de l’ocupació i la formació entre la població de la nostra ciutat, que per a nosaltres són punts clau per a donar el nostre suport”.

González Murgui reforça un any més els comptes del govern municipal, de la mateixa forma que ja l’ha fet en l’aprovació dels pressupostos de la resta d’aquest mandat. És per això que la portaveu del govern socialista, Mª Luisa Martínez Mora, li agraeix de nou el suport als comptes municipals perquè “el suport del grup Ciutadans avala i reconeix la gestió que realitzem el govern en els últims anys”.

El Pressupost de 2023 s’aprovarà divendres que ve en una sessió extraordinària del Ple Municipal, la qual cosa suposarà que Mislata inicie l’any ja amb un pressupost aprovat i llest per a la seua execució. Uns comptes que reflecteixen, en línies generals, un increment de les partides destinades al benestar social, una aposta decidida per les inversions municipals per a millorar Mislata, la reactivació econòmica, la congelació per desé any consecutiu de taxes i impostos i la reducció del deute quasi un 70% des de 2011.