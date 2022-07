La mesura s’aplicarà des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre

El preu dels títols multiviatge propis de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), el Bonobús i l’EMT Jove, es reduirà en un 30% des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre. La mesura s’emmarca en el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny.

Amb esta mesura, l’Ajuntament de València s’acull a les ajudes directes anunciades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica actuals. “En moltes ocasions hem demanat al govern central que adoptara mesures per a mitigar els efectes de la crisi actual que afecta el transport públic i a tota la ciutadania. Per això, celebrem esta mesura que, al costat d’altres impulsades a nivell municipal per a millorar la qualitat del servei, contribuïxen a fomentar l’ús del transport públic”, ha assenyalat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

El consistori es compromet així a implantar una reducció d’un 30% respecte al preu habitual en els abonaments de transport i títols multiviatge, quedant exclòs el bitllet senzill. En el cas d’EMT València els títols que es beneficien d’esta mesura són el Bonobús i l’abonament mensual EMT Jove.

D’esta manera, des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre el preu del Bonobús de 10 viatges es reduirà de 8,5 a 6 euros, mentre que el Bonobús personalitzat de 10 viatges (per a famílies nombroses i monoparentals) de categoria general baixarà de 6,80 a 4,80 euros i el de categoria especial de 4,30 a 3 euros. Per part seua, el títol de càrrega mensual EMT Jove (per a menors de 30 anys) es rebaixarà dels 25 euros actuals a 17,50 euros.

Els abonaments amb preu reduït es podran adquirir des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre en els punts de venda habituals. En el cas del bonobús, en estancs, quioscos, web, App i Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC). Els bonobusos personalitzats i EMT Jove també es podran obtindre en l’APP i web oficial d’EMT, així com en les OAC. Tots els viatges adquirits durant el període indicat es podran utilitzar fins al 31 de gener.