El programa de beques Ivace Exterior reforça la seua aposta per la internacionalització amb 70 places convocades

El Centre del Carme Cultura Contemporània ha acollit la presentació de la promoció 2024-2025 de les beques d’especialització Ivace Exterior

un programa que enguany ha incrementat la seua oferta fins a les 70 places disponibles.

Aquestes beques, dirigides a joves menors de 30 anys amb titulació universitària, tenen com a objectiu impulsar la formació i la incorporació de professionals qualificats en l’àmbit de la internacionalització empresarial.

Durant l’acte, al qual han assistit les persones beneficiàries de les beques Ivace Exterior, així com representants d’empreses que participen en este programa d’especialització,Marián Cano, consellera de Innovació, Industria, Comerç y Turisme ha destacat la importància de la internacionalització per al creixement de l’economia de la Comunitat Valenciana i la constant adaptació de les empreses en un escenari complex.

Les beques Ivace Exterior combinen formació teòrica i pràctica, que es desenvolupa en delegacions d’Ivace+i Internacional, Oficines Comercials d’Espanya a l’estranger, entitats europees i seus d’empreses valencianes. A més, el programa busca complir un doble objectiu: oferir noves oportunitats laborals als participants i proveir a les empreses d’especialistes qualificats que contribuïsquen a millorar la seua competitivitat en mercats internacionals.

En el context actual, marcat per la incertesa econòmica i la desacceleració de les exportacions, comptar amb professionals formats específicament per a gestionar processos d’internacionalització suposa un avantatge estratègic per a les empreses de la Comunitat Valenciana.