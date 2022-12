El programa esportiu ‘En plena forma’ ha realitzar un esmorzar saludable per a celebrar Nadal. El regidor d’Esports, Fernando Pascual s’ha acostat fins al poliesportiu de Tulell per felicitar les festes i obsequiar els participants amb el detall d’una dessuadora de color roig corporatiu i amb la imatge del departament d’Esports amb el nom del programa ‘En plena forma’.



Cal recordar que este programa esportiu està destinat a persones majors, és una activitat totalment gratuïta i que es realitza tres dies per setmana: Es dona inici amb exercicis de calfament supervisats per monitors titulats per a continuació procedir la sessió de gimnàstica variada.



La valoració per part de les dones i homes que participen sempre és molt positiva, tant amb les activitats del mateix programa com pels monitors que dirigeixen les sessions, El regidor d’Esports, Fernando Pascual ha estat conversant amb els participants en finalitzar l’activitat.



Pascual ha manifestat que “En el programa ‘En plena forma’ celebrem el Nadal, i és per això que hem gaudit d’un bon esmorzar saludable que junt amb l’activitat física moderada millorem en la funció cardiopulmonar, en la flexibilitat, força i qualitat de vida”.