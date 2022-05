El projecte de control del mosquit tigre avança amb la col·locació de més de 1.000 paranys per a mosquits en l’entorn residencial del Vedat

Aquestes eines, col·locades als jardins dels 582 habitatges que formen part de la investigació, permeten acabar amb el cicle de reproducció del mosquit i eviten la seua proliferació

El projecte de control del mosquit tigre Nescotiger, impulsat per l’Ajuntament de Torrent en col·laboració amb Inesfly Corporation i Laboratoris Lokimica, continua avançant amb el lliurament de 1479 paranys per a mosquits als veïns de la zona del Vedat, que ja s’han començat a col·locar als jardins dels 582 habitatges que formen part de la investigació. Aquestes eines permeten acabar amb el cicle de reproducció del mosquit i evitar la seua proliferació, a més de recopilar la major quantitat d’informació possible per a desenvolupar nous mètodes de control de plagues en entorns residencials.

“L’actuació coordinada dels veïns i veïnes del Vedat és fonamental perquè la investigació siga reeixida, per la qual cosa els estem molt agraïts pel seu compromís amb el projecte”, destaca la regidora de Sanitat, Marina Olivares. Per part seua, el responsable de l’àrea del Vedat, Raúl Claramonte, remarca que “aquesta iniciativa millorarà la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania de Torrent, i no sols la de les persones que habiten en la zona de l’àrea residencial on es duu a terme”.

