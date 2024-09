El III Festival Solidari ‘No te cambio por nadie’ arriba a Burjassot amb música i inclusió.

Cinc hores de música solidària amb Juan Magan i Coti, a benefici de la Fundació Asindown

L’Auditori de la Casa de Cultura de Burjassot es prepara per rebre, per tercer any consecutiu, més de cinc hores de música amb Juan Magan i Coti com a caps de cartell, en una festa on la recaptació es destinarà íntegrament a la millora de la qualitat de vida dels usuaris i usuàries d’Asindown i de les seues famílies.

El cartell del festival es completarà amb els DJ Víctor Pérez i DJ Theo, que s’encarregaran de donar-ho tot en una festa solidària on els autèntics protagonistes seran els usuaris i usuàries d’Asindown, que actuaran com a presentadors i presentadores i coorganitzadors de l’esdeveniment. Les entrades-donatiu per 25 euros estan disponibles i es poden adquirir en aquest ENLLAÇ. A més, en el mateix enllaç, també es pot col·laborar a través de la zona O.