Des de la formació consideren que és essencial promoure una política pròxima i sense aparences

Alzira, 23 de novembre de 2022.

Les eleccions municipals de maig de 2023 cada vegada estan més a prop i per aquest motiu, dissabte que ve 26 de novembre a les 11.30 del matí, el PSPV d’Alzira presentarà públicament a la seua candidata a l’alcaldia: Gemma Alós, qui és l’actual secretària general de la formació socialista de la localitat.

Aquesta trobada, que es durà a terme en la Plaça de la Constitució del municipi, cerca reflectir els valors d’Alós, qui es considera «una persona clara, valenta, real i que no busca aparentar el que no és». En aquest sentit, des de la formació consideren que «falta promoure una política sana i que compte amb la participació del conjunt del veïnat», afirmen.

La presentació comptarà amb la presència de Carles Arques, Secretari General del PSPV de la Ribera Alta i Carlos Fernández Bielsa, Secretari General del PSPV de la província de València, i té com a objectiu fer un pas més per a les eleccions municipals de maig. La intenció és motivar tant a les persones afiliades, com a simpatitzants «per a tirar-se al carrer i convéncer que el nostre projecte és guanyador en una Alzira socialista», afirma Alós, qui també ha destacat que es tracta d’un projecte «amb persones reals, que parlen de les oportunitats i dels reptes que té Alzira per a millorar el seu futur», sentència.

Així doncs, amb aquest esdeveniment, es pretén demostrar que per al PSPV de la localitat, és essencial construir un projecte amb la ciutadania, «perquè tenim una gran ciutat i un millor veïnat per a aconseguir-lo», afirma Alós que reitera que «a Alzira som gent que aconsegueix grans coses i “sense aparentar-ho”».