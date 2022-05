El Punt de Trobada Familiar d’Alzira ja és una realitat

Alzira recupera el servei que es va suprimir el 2012

L’alcalde, Diego Gómez, la regidora d’Igualtat, Polítiques Inclusives i Vivenda, Marina Mir, la directora general d’Infància i Adolescència, Rosa Molero i el degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira, Agustín Ferrer, han visitat el Punt de Trobada Familiar, adscrit a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i que s’ha posat en marxa este mes de maig al carrer Doctor Josep González, número 7.

Els PTF són un recurs gratuït, universal i especialitzat, que s’ubica en un espai físic idoni i neutral, per a facilitar el compliment del règim de visites establit en situacions de crisi o ruptura familiar. Faciliten als menors el seu dret a relacionar-se amb els dos progenitors i/o altres parents i la seua seguretat en les relacions esmentades, mitjançant una intervenció temporal de caràcter psicològic, educatiu i jurídic, per part de professionals degudament formats.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives és l’encarregada de dotar el PTF de personal especialitzat, i l’Ajuntament d’Alzira el que ha habilitat el lloc idoni per a poder oferir este servei. El local compleix els requisits imprescindibles de salubritat, ventilació i il·luminació i proporciona als xiquets i les xiquetes un ambient normalitzat, agradable i còmode, a més de complir les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques establides a la legislació vigent.

Per al degà del Col·legi d’Advocats d’Alzira, Agustín Ferrer: “són unes bones instal·lacions, amb un bon equip de professionals, que fan realitat els drets dels menors, a més d’evitar que les persones usuàries hagen de desplaçar-se a Gandia”.

Rosa Molero, directora general d’Infància i Adolescència ha manifestat que “hui és motiu d’alegria visitar estes noves instal·lacions que s’han obert gràcies al treball d’un equip de professionals que creuen en el projecte. S’ha escoltat a tots els experts per tal d’enllestir un equip multidisciplinari que done resposta a totes les necessitats dels menors i de totes les persones implicades”. Molero també ha destacat “que s’ha triplicat el personal que hi havia quan el servei es va tancar i que hem passat de 16 a 28 PTF a tota la Comunitat Valenciana”.

Per últim, l’alcalde, Diego Gómez, ha declarat que “l’obertura del PTF és una gran notícia per a les famílies perquè feia 10 anys que no teníem este servei, que feia que els casos d’Alzira hagueren de traslladar-se al PTF de Gandia. Recuperem així un servei de proximitat. Hem d’agrair a la Conselleria perquè esta reivindicació de l’Ajuntament i del Col·legi d’Advocats d’Alzira siga ja una realitat. A més, és un espai molt important per a Alzira i la comarca, ja que tornem a ser referent d’atenció a la infància, fent valdre els seus drets”

