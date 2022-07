El registre de solars reactiva els solars de Ciutat Vella per construir noves vivendes

Sandra Gómez destaca que Ciutat Vella sumarà 25 noves vivendes en solars que fa dècades que estan abandonats

S’enceta el procés per reactivar els dos solars situats al carrer de Vinatea números 8 i 10, una volta sol·licitada la llicència d’edificació de nova planta. Esta llicència d’obres és el resultat de l’ampliació de la petició, que inclou també el solar pròxim del número 4 del carrer del Presseguer. En total, es construiran 25 noves vivendes en els tres solars, que porten buits des de l’any 1991. “Amb esta actuació, es reactiven solars que fa dècades que estan sense ús per sumar nous veïns i veïnes a Ciutat Vella, en línia amb el nostre objectiu d’acabar amb estos espais abandonats i dignificar i donar vida al nostre centre històric”, ha declarat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

Els dos solars situats al carrer de Vinatea formen part del registre de solars, “una eina fonamental per dinamitzar la construcció dels diferents solars de Ciutat Vella i de la resta de la ciutat”, segons ha explicat Sandra Gómez. Després de la interrupció a causa de la crisi immobiliària, des de l’any 2017 la Regidoria de Desenvolupament Urbà va fixar com a prioritat acabar amb els solars existents.

Per a això, es treballa per analitzar els solars de la ciutat, estudiar quins complixen amb els requisits per ser inclosos en el registre, i poder iniciar així les possibles accions per aconseguir la seua edificació. “Això és només el començament del treball, ja que el registre està viu i continuem dia a dia analitzant la ciutat, estudiant cas per cas per posar fi a l’existència d’estos buits als nostres carrers”, ha afegit la responsable d’Urbanisme.

La regidora ha indicat que s’ha prestat especial atenció al centre històric de la ciutat per les seues característiques patrimonials. Gràcies al registre, sis solars ja han sol·licitat llicència d’obres, a carrers com el dels Sagrari del Salvador, Sant Ramon o Maldonado. Es treballa, a més, de forma contínua per a la inclusió de nous edificis o solars i avançar en la regeneració de tot l’àmbit.

El Pla Especial de Protecció (PEP) de Ciutat Vella també és una altra eina en marxa amb l’objectiu de recuperar el teixit residencial del centre històric. De les set unitats d’execució previstes en el PEP, quatre ja estan en marxa i contribuiran a construir noves vivendes.

El PEP inclou a més diferents projectes de reurbanització i millora de l’espai públic, com les actuacions provisionals de reurbanització de la plaça de l’Ajuntament i la plaça de Sant Agustí, la futura remodelació de la plaça de Santa Mònica i les ja finalitzades obres de reurbanització de les places de Ciutat de Bruges i del Mercat.

“Amb accions com esta volem dinamitzar l’activitat de regeneració urbana del nostre centre històric per recuperar i millorar l’espai públic i fer de Ciutat Vella un lloc més viu i habitable per als seus veïns i veïnes”, ha conclòs Gómez.